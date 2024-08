7 упражнений, сжигающих жир на животе в течение 1 месяца

Жир на животе часто кажется той проблемой, которую трудно устранить за короткое время. Однако, улучшить внешний вид и похудеть можно всего за 30 дней, без тренажерного зала и просто у себя дома.

Вы можете выполнять простые силовые тренировки, используя гантели и другое базовое оборудование, которое может быть у вас в наличии. Если вам знакома эта проблема и есть желание улучшить свою форму и метаболизм, рекомендуем ознакомиться с некоторыми упражнениями от Eat This, Not That.

Приседания с гантелями

Держите гантель у сердца в вертикальном положении. Напрягая пресс выполните приседания, пока бедра не станут параллельны землей. Поднимитесь на ¼, а затем снова приседайте и поднимитесь, используя пятки и бедра. Сделайте 3-4 подхода по 12-15 повторений.

Подтягивания на ленте

Закрепите резиновую ленту на крепкой поверхности, например, на шесте. Возьмитесь за ленту обеими руками. Сделав 2 шага назад, натяните ленту, держа пресс напряженным. Отведите локти назад и сожмите лопатки вместе. Выполните 3-4 подхода по 15 повторений.

Отжимание с гантелями

Поставьте перед собой гантели и займите позицию для отжима. Держите бедра приподнятыми, грудь расправленными, а пресс напряженным. Опускайте тело до 2 см над землей, а затем выталкивайте назад. Сделайте 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Болгарские сплит-приседания

Держа гантели в руках, поставьте одну ногу на скамью. Сделайте 1 шаг вперед второй ногой и опуститесь в приседании, пока заднее колено почти не коснется земли. Вернитесь в исходное положение. Повторяйте 10 раз с каждой ногой в 3-4 подходах.

Жим гантели в бедро с одной ногой

Лягте спиной на скамью, держа ноги, поддерживая корпус, который должен висеть в воздухе. Поместите гантель на одну ногу, напрягите пресс и опускайте тело. Затем, поднимите его, отталкиваясь пяткой. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу, сжимая мышцы вверху в течение 2 секунд.

Поддержка в планке с касанием плеч

Встаньте в позицию для отжима, держа плечи на одной линии с запястьями, а бедра приподнятыми. Тянитесь одной рукой к противоположному плечу, коснитесь его и поверните руку назад. Затем повторите упражнение с другой рукой, держа спину прямо, а ягодицы сжатыми. Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений каждой рукой.

Перекрестные альпинисты

Держите ноги прямыми, плечи на одном уровне с запястьями, а пресс напряженным. Подтягивайте одно колено к противоположному локтю, а затем поверните ногу в исходное положение. Повторите с другой ногой. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

