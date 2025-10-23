7 утренних привычек, которые способствуют похудению: советы от экспертов

Завтрак – это не просто первый прием пищи, а основа всего дня, от которой зависит уровень энергии, настроение и даже метаболизм. Именно утренние привычки определяют, сможете ли вы эффективно поддерживать здоровый вес и избегать переедания.

Видео дня

Правильный выбор блюд помогает не только насытиться, но и активизировать процесс сжигания жира. Эксперты делятся с eatthis.com простыми, но действенными советами, как превратить завтрак в настоящий инструмент похудения.

Делайте ставку на белок

Белок – это не только "строительный материал" для мышц, но и главный союзник в борьбе с голодом. Он обеспечивает длительное ощущение сытости, поэтому вам не захочется перекусывать уже через час после завтрака.

"Даже сам процесс переваривания белка помогает сжигать калории. Организм тратит больше энергии на усвоение белка, чем углеводов или жиров", – объясняет диетолог и шеф-повар Серена Пун.

К белковым вариантам завтрака относятся яйца, колбаски из курицы или индейки, греческий йогурт, а также творог. Эти блюда помогают дольше оставаться сытыми и поддерживают активный обмен веществ.

Тренировка сначала, еда потом

Многие считают, что нельзя тренироваться натощак. Но врач функциональной медицины Хизер Модей уверяет: для большинства людей утренняя тренировка без завтрака — вполне безопасна.

Наш организм имеет достаточно запасов гликогена после ужина, чтобы выдержать умеренную нагрузку продолжительностью 30-60 минут. "Когда мы занимаемся спортом без еды, тело сжигает недавно накопленный гликоген и переходит к использованию жира в качестве энергии", – говорит Модей.

Конечно, не стоит устраивать марафон или тяжелую тренировку на пустой желудок. Но короткая пробежка или умеренное занятие подойдет прекрасно. Главное – в течение получаса после упражнений пополнить энергетические запасы.

"После физических нагрузок метаболизм остается повышенным еще несколько часов, поэтому вы продолжаете сжигать калории даже в состоянии покоя", – добавляет эксперт.

Начните день со стакана воды

Многие не представляют утро без кофе, но перед первой чашкой лучше выпить воду. Серена Пун напоминает: наш организм на 60% состоит из воды, и нормальное функционирование всех систем зависит от достаточного потребления жидкости.

"Правильный водный баланс поддерживает пищеварение, помогает сохранять здоровый вес и плоский живот", – отмечает диетолог. Стакан воды сразу после пробуждения запускает обмен веществ и помогает телу проснуться естественным путем.

Не спешите с завтраком

Многие люди привыкли завтракать сразу после пробуждения. Но если ваша цель – похудение, стоит попробовать отложить первый прием пищи. Этот подход известен как периодическое голодание.

Врач Модей объясняет, что достаточно воздерживаться от еды хотя бы 12 часов между ужином и завтраком. Со временем можно увеличить этот промежуток до 13-16 часов.

"Когда мы едим, уровень инсулина растет, сигнализируя телу, что энергии достаточно – и сжигать жиры нет необходимости. Удлинение периода без еды помогает стабилизировать уровень сахара и активнее использовать жировые запасы", – говорит врач.

Ешьте внимательно

Сознательное отношение к еде имеет огромное значение. Спешка и отвлечение мешают услышать сигналы тела – когда вы действительно голодны, а когда уже сыты.

"Старайтесь уделять несколько минут тому, чтобы настроиться на свое тело во время завтрака. Это поможет научиться распознавать естественные сигналы голода и сытости, создавая основу для здорового питания", – советует Серена Пун.

Во время еды стоит замедлиться, почувствовать вкус и текстуру блюд. Такой подход помогает формировать полезные привычки и уменьшает риск переедания.

Не забывайте об овощах

Овощи редко ассоциируются с завтраком, но зря – они являются источником клетчатки, антиоксидантов и микроэлементов, которые поддерживают здоровый вес.

"Клетчатка помогает насытиться быстрее, а также поддерживает баланс микрофлоры кишечника", – объясняет Пун.

К тому же зеленые овощи содержат калий и магний, которые уменьшают вздутие живота и регулируют уровень натрия. Добавьте шпинат или брокколи в омлет, положите овощи на тост с авокадо или приготовьте запеканку – вариантов множество.

Используйте специи и напитки, стимулирующие обмен веществ

Даже небольшие изменения могут активизировать метаболизм. Серена Пун советует выбрать органический зеленый чай, который помогает уменьшить жировые отложения. Дополнительно можно экспериментировать с имбирем в смузи или щепоткой кайенского перца в блюдах.

"Кофе со щепоткой корицы помогает стабилизировать уровень сахара в крови, способствуя здоровым пищевым привычкам. Но помните: специи или напитки не творят чудес. Они лишь поддерживают общий режим, сочетающий правильное питание, активность и позитивное мышление", – говорит диетолог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему полезно есть овсянку на завтрак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.