Овсянка на завтрак: простой способ поддержать сердце и мозг

Овес давно считают одним из самых полезных продуктов для ежедневного рациона, однако многие люди недооценивают его истинный потенциал. Регулярное употребление овсянки способно влиять не только на пищеварение или уровень энергии, но и на состояние сердца, мозга и обмен веществ.

Видео дня

Благодаря уникальному сочетанию клетчатки, микроэлементов и медленных углеводов этот простой завтрак работает как естественная поддержка организма. Издание eatthis.com опубликовало самые важные изменения, которых можно достичь, если сделать овсянку частью своего ежедневного меню.

Снижение уровня "плохого" холестерина

Овсянка содержит значительное количество растворимой клетчатки, в частности бета-глюкана. В одной порции (около 40-50 г сухого продукта) – от 1 до 2 граммов этого вещества. Именно бета-глюкан, как показывают исследования, способствует уменьшению уровня ЛПНП (плохого холестерина).

Растворимая клетчатка влияет на обмен холестерина в организме, поэтому людям с повышенными показателями рекомендуют потреблять не менее 3 г бета-глюканов в сутки. Овсянка – один из самых удобных способов достичь этой нормы.

Улучшение чувствительности к инсулину

Инсулинорезистентность возникает тогда, когда клетки перестают эффективно реагировать на инсулин, что затрудняет контроль уровня сахара в крови. Один из лучших диетических подходов к решению этой проблемы – потребление медленных углеводов, богатых клетчаткой.

Одна порция овсяных хлопьев обеспечивает примерно 4 г клетчатки, из которых 1-2 г – бета-глюкан. Это вещество задерживает поступление глюкозы в кровь, что, соответственно, уменьшает резкое выделение инсулина.

Поддержание здорового микробиома

Каждый прием пищи влияет не только на нас, но и на микроорганизмы в кишечнике. Овсянка после охлаждения становится источником резистентного крахмала – особенно ценной пищи для полезных кишечных бактерий.

Предварительные исследования показывают, что резистентные крахмалы могут способствовать более разнообразному и крепкому микробиому. Чтобы получить этот эффект, стоит попробовать холодную овсянку, например, приготовленную на ночь с молоком или йогуртом.

Облегчение симптомов синдрома раздраженного кишечника

Во время расстройств пищеварения организм часто "просит" углеводов – и на это есть физиологические причины. Овес, который сочетает растворимую и нерастворимую клетчатку, может помочь при различных формах СРК.

При СРК с диареей нерастворимая клетчатка увеличивает объем каловых масс и улучшает стул.

Если же проблема – запор (СРК-С), растворимая клетчатка в овсянке способствует нормализации процесса.

Поддержка мозговой деятельности

Овес насыщен витамином Е, который защищает клетки мозга от воздействия свободных радикалов и оксидативного стресса. Также в нем содержатся магний, цинк и фосфор – минералы, важные для когнитивного здоровья и снижения симптомов депрессии.

Кроме того, овес относится к медленным (сложным) углеводам, обеспечивающим стабильное и длительное питание для мозга.

Ранее OBOZ.UA писал, какие преимущества нута для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.