7 вещей, которые улучшат ваши тренировки: что добавить в рацион
Еда перед физической нагрузкой в спортзале имеет большое значение для организма. Она обеспечивает тело энергией и повышает эффективность вашей тренировки.
Однако, неправильный выбор продуктов может вызвать вздутие, излишнее потоотделение или дискомфорт, что точно помешает в зале и может ухудшить ваши достижения. Что стоит есть перед тренировкой и какие продукты могут принести значительную пользу для организма, рассказали в Eat This, Not That.
Шпинат
Шпинат поддерживает восстановление мышц благодаря соединению, которое увеличивает синтез белка на 120%. Однако, чтобы получить существенный эффект от этого продукта, нужно есть около 900 г шпината ежедневно. К счастью, это не единственный продукт, который помогает похудеть и улучшить самочувствие, даже без тренировок.
Сельдь
Исследования показали, что регулярное употребление рыбьего жира снижает пульс и потребление кислорода во время интенсивных нагрузок. Для этого жирные кислоты должны попасть в клетки мышц и сердца, что требует нескольких недель потребления. А потому, рекомендуется ежедневно употреблять рыбий жир или есть жирную рыбу несколько раз в неделю. Это поможет достичь подобных результатов в улучшении физической выносливости.
Зеленый чай
Зеленый чай помогает уменьшить повреждения клеток, вызванные физической нагрузкой. Употребление трех чашек чая ежедневно в течение недели может ускорить восстановление мышц после интенсивной тренировки. Это простой способ поддержать свое тело после физических нагрузок.
Черный кофе
Кофе может повысить эффективность тренировок и помочь с восстановлением. Исследования показали, что кофеиновая добавка, которая эквивалентна двум чашкам кофе, после тренировки, снижает боль в мышцах лучше, чем обезболивающие. Это происходит благодаря способности кофеина блокировать болевые рецепторы.
Свекольный сок
Пейте свекольный сок после тренировки - это уменьшит боль в мышцах и поможет быстрее восстановиться. Антиоксиданты в составе свеклы поддерживают мышцы и ускоряют регенерацию тканей. Этот напиток особенно полезен для активных людей после физических нагрузок.
Тыква и тыквенные семечки
Если вы часто посещаете спортзал, добавьте в рацион тыкву и ее семена, чтобы уменьшить молочную кислоту, которая вызывает боль в мышцах. Эти продукты богаты железом и магнием, которые способствуют росту мышц, улучшают усвоение углеводов и повышают их эффективность.
Нут
Нут - это отличный ингредиент для улучшения физической формы, благодаря содержанию L-цитруллина, который помогает уменьшить боль в мышцах. Для вкусного хумуса просто смешайте в кухонном комбайне предварительно замоченный в воде нут с тахини (кунжутная паста), лимонным соком, измельченным чесноком и петрушкой.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что следует есть после тренировок.
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