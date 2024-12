7 вещей, которые улучшат ваши тренировки: что добавить в рацион

Еда перед физической нагрузкой в спортзале имеет большое значение для организма. Она обеспечивает тело энергией и повышает эффективность вашей тренировки.

Видео дня

Однако, неправильный выбор продуктов может вызвать вздутие, излишнее потоотделение или дискомфорт, что точно помешает в зале и может ухудшить ваши достижения. Что стоит есть перед тренировкой и какие продукты могут принести значительную пользу для организма, рассказали в Eat This, Not That.

Шпинат

Шпинат поддерживает восстановление мышц благодаря соединению, которое увеличивает синтез белка на 120%. Однако, чтобы получить существенный эффект от этого продукта, нужно есть около 900 г шпината ежедневно. К счастью, это не единственный продукт, который помогает похудеть и улучшить самочувствие, даже без тренировок.

Сельдь

Исследования показали, что регулярное употребление рыбьего жира снижает пульс и потребление кислорода во время интенсивных нагрузок. Для этого жирные кислоты должны попасть в клетки мышц и сердца, что требует нескольких недель потребления. А потому, рекомендуется ежедневно употреблять рыбий жир или есть жирную рыбу несколько раз в неделю. Это поможет достичь подобных результатов в улучшении физической выносливости.

Зеленый чай

Зеленый чай помогает уменьшить повреждения клеток, вызванные физической нагрузкой. Употребление трех чашек чая ежедневно в течение недели может ускорить восстановление мышц после интенсивной тренировки. Это простой способ поддержать свое тело после физических нагрузок.

Черный кофе

Кофе может повысить эффективность тренировок и помочь с восстановлением. Исследования показали, что кофеиновая добавка, которая эквивалентна двум чашкам кофе, после тренировки, снижает боль в мышцах лучше, чем обезболивающие. Это происходит благодаря способности кофеина блокировать болевые рецепторы.

Свекольный сок

Пейте свекольный сок после тренировки - это уменьшит боль в мышцах и поможет быстрее восстановиться. Антиоксиданты в составе свеклы поддерживают мышцы и ускоряют регенерацию тканей. Этот напиток особенно полезен для активных людей после физических нагрузок.

Тыква и тыквенные семечки

Если вы часто посещаете спортзал, добавьте в рацион тыкву и ее семена, чтобы уменьшить молочную кислоту, которая вызывает боль в мышцах. Эти продукты богаты железом и магнием, которые способствуют росту мышц, улучшают усвоение углеводов и повышают их эффективность.

Нут

Нут - это отличный ингредиент для улучшения физической формы, благодаря содержанию L-цитруллина, который помогает уменьшить боль в мышцах. Для вкусного хумуса просто смешайте в кухонном комбайне предварительно замоченный в воде нут с тахини (кунжутная паста), лимонным соком, измельченным чесноком и петрушкой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что следует есть после тренировок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.