7 здоровых и вкусных закусок, которые помогут справиться с нависшим животом

Нездоровые перекусы могут легко накапливать лишние калории, что часто ведет к увеличению жира на животе и избыточному весу. А потому, если вы хотите достичь прогресса, замените их здоровыми перекусами, богатыми белком и клетчаткой, которые помогают контролировать аппетит и стабилизировать уровень сахара в крови.

Видео дня

Это ускорит метаболизм и будет способствовать потере жира на животе. Какие перекусы стоит включить в свой рацион и как получать удовольствие от еды без чувства вины, поделились в Eat This, Not That.

Хумус с ломтиками овощей

Овощи с хумусом — это отличное сочетание и универсальная закуска, которая содержит много клетчатки и белка при минимальном количестве калорий. Добавление таких овощей, как красный перец, морковь и брокколи, помогает уменьшить абдоминальный жир благодаря растворимой клетчатке. Исследования показывают, что на каждые 10 г клетчатки, потребляемые ежедневно, висцеральный жир уменьшается на 3,7%.

Микс из сухофруктов

Многие готовые ореховые миксы содержат обработанный сахар, поэтому лучше собрать их самостоятельно. Вы можете использовать сухофрукты вместо шоколада, чтобы уменьшить количество сахара и калорий. Кроме того, попробуйте смеси с сушеными вишнями, фисташками и кокосовой стружкой, грецкими орехами и изюмом, пеканом, семенами подсолнечника и манго, или тыквенными семечками и черникой. Это вкусные и полезные варианты для здорового перекуса.

Греческий йогурт с ягодами

Греческий йогурт — это отличный источник белка и пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника. Он также снижает аппетит, способствует потере веса и улучшает метаболизм. Добавив к нему ягоды, вы получите больше клетчатки, что поддерживает здоровую потерю жира.

Яблочные кусочки с ореховым маслом

Нарежьте яблоки ломтиками и сбрызните их любимым ореховым маслом. Это вкусная и полезная закуска с высоким содержанием белка и здоровых жиров, которая может помочь в снижении жира на животе.

Творог с рисовыми хлебцами

Кисломолочный творог с низким содержанием жира, богатый белком, является идеальным выбором для перекуса, когда вы на диете. Попробуйте употреблять его вместе с цельнозерновыми рисовыми хлебцами и дополнять их сочной начинкой, например, нарезанным ананасом или вялеными помидорами.

Тост с авокадо и яйцами.

Яйца являются одним из лучших источников питательных веществ, которые могут помочь уменьшить вес и объем талии. Исследования показывают, что яичная диета способствует более значительному снижению индекса массы тела, веса и жировой массы, чем диеты с другими продуктами. Попробуйте добавить сваренные яйца к тостам из цельнозернового хлеба с авокадо для идеального сочетания белков, полезных жиров и клетчатки.

Рулетики из индейки и сыра

Для перекуса с низким содержанием углеводов приготовьте рулетики из индейки и сыра. Чтобы сделать их более сытными и добавить хруста, положите несколько ломтиков огурца между индейкой и сыром. Такой быстрый перекус идеально подойдет для поддержания фигуры и борьбы с голодом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая закуска помогает контролировать голод и ускорять похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.