Эта закуска утоляет голод и не мешает худеть: что добавить в рацион

Периодический прием пищи помогает контролировать аппетит и поддерживать чувство сытости в течение дня. Если вы хотите, чтобы ваш перекус был здоровым и приносил максимальную пользу, обратите внимание на чернослив - он уменьшает тягу к еде, что может способствовать потере веса.

Кроме того, исследования указывают, что чернослив не только полезен для пищеварения, но и помогает контролировать потребление калорий. Почему вам стоит сделать выбор в пользу этого продукта рассказали в Eat This, Not That.

Чернослив помогает дольше оставаться сытым и контролировать аппетит. Исследования показали, что люди, которые регулярно перекусывали черносливом во время программ похудения, теряли больше веса по сравнению с теми, кто ел другие здоровые продукты. Это делает его отличным выбором для тех, кто ищет эффективный и вкусный способ поддерживать диету.

Включая чернослив в рацион, старайтесь съедать до 30-50 граммов сухофрукта. Это поможет поддержать энергию без переедания, одновременно обеспечивая организм важными витаминами, клетчаткой и антиоксидантами.

Однако следует избегать чрезмерного употребления этого продукта из-за высокой калорийности и содержания сахара. Оптимальная порция составляет 5 штук (примерно 40 г) за один раз.

Чтобы сбалансировать закуску, сочетайте чернослив с белковыми продуктами, например, орехами или йогуртом. Помните, что чрезмерное потребление может вызвать желудочный дискомфорт из-за мягкого слабительного эффекта, а потому важно соблюдать порционность.

