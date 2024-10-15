Закуска, продлевающая жизнь: что добавить в свой рацион
Включите чернику в свой рацион для поддержания долголетия и счастливой жизни. Эта небольшая ягода имеет мощные преимущества для здоровья благодаря антиоксидантам, которых в чернике значительно больше, по сравнению с другими их источниками.
Таким образом, черника помогает улучшить память, укрепляет сердце, поддерживает иммунную систему и активность в течение жизни. Почему вам стоит употреблять больше этой ягоды, рассказали в Eat This, Not That.
Свойства черники
Черника - это идеальный перекус благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые замедляют процессы старения и снижают риск заболеваний. Она имеет наибольшее количество антиоксидантов среди всех фруктов, что помогает нейтрализовать свободные радикалы и уменьшает повреждение ДНК.
Кроме того, потребление черники также может снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. При всего 85 калорий на чашку, вы получаете 4 г волокон, 24% суточной потребности в витамине С, 36% в витамине К и 25% в марганцовке. Благодаря этому, регулярное употребление черники может поддержать общее здоровье и способствовать долголетию.
Что приготовить из черники
Вы можете съесть чернику, как закуску, просто наслаждаясь ее вкусом, а можете сочетать ягоду с другими продуктами. В частности, чтобы закуска или перекус был более сытным, попробуйте добавить к чернике йогурт, орехи или овсянку. Эти дополнения не только усилят вкус, но и обеспечат больше питательных веществ. Если вы ищете другие полезные варианты, вы можете воспользоваться этими идеями:
- Посыпьте чернику на греческий йогурт с медом.
- Покройте рисовый пирог ореховым маслом и черникой.
- Добавьте чернику на белковые блины или вафли.
- Испеките белковые кексы с черникой.
- Добавьте их к овсянке с корицей.
- Приготовьте пудинг из семян чиа и черникой.
- Смешайте ягоду в полосе.
- Смочите в черном шоколаде или йогурте и заморозьте.
- Приготовьте компот из черники.
- Смажьте тост сыром рикота и положите на него чернику и мед.
- Выпекайте полезные булочки с черникой для чая.
- Добавьте чернику в миску асаи с орехами и семечками.
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