Закуска, продлевающая жизнь: что добавить в свой рацион

Включите чернику в свой рацион для поддержания долголетия и счастливой жизни. Эта небольшая ягода имеет мощные преимущества для здоровья благодаря антиоксидантам, которых в чернике значительно больше, по сравнению с другими их источниками.

Таким образом, черника помогает улучшить память, укрепляет сердце, поддерживает иммунную систему и активность в течение жизни. Почему вам стоит употреблять больше этой ягоды, рассказали в Eat This, Not That.

Свойства черники

Черника - это идеальный перекус благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые замедляют процессы старения и снижают риск заболеваний. Она имеет наибольшее количество антиоксидантов среди всех фруктов, что помогает нейтрализовать свободные радикалы и уменьшает повреждение ДНК.

Кроме того, потребление черники также может снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. При всего 85 калорий на чашку, вы получаете 4 г волокон, 24% суточной потребности в витамине С, 36% в витамине К и 25% в марганцовке. Благодаря этому, регулярное употребление черники может поддержать общее здоровье и способствовать долголетию.

Что приготовить из черники

Вы можете съесть чернику, как закуску, просто наслаждаясь ее вкусом, а можете сочетать ягоду с другими продуктами. В частности, чтобы закуска или перекус был более сытным, попробуйте добавить к чернике йогурт, орехи или овсянку. Эти дополнения не только усилят вкус, но и обеспечат больше питательных веществ. Если вы ищете другие полезные варианты, вы можете воспользоваться этими идеями:

Посыпьте чернику на греческий йогурт с медом. Покройте рисовый пирог ореховым маслом и черникой. Добавьте чернику на белковые блины или вафли. Испеките белковые кексы с черникой. Добавьте их к овсянке с корицей. Приготовьте пудинг из семян чиа и черникой. Смешайте ягоду в полосе. Смочите в черном шоколаде или йогурте и заморозьте. Приготовьте компот из черники. Смажьте тост сыром рикота и положите на него чернику и мед. Выпекайте полезные булочки с черникой для чая. Добавьте чернику в миску асаи с орехами и семечками.

