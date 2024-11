7 злаков с высоким содержанием белка: что добавить в рацион, если вы избегаете мяса

Углеводы, особенно из цельнозерновых продуктов, необходимы для поддержания энергии, иммунитета и здоровья. Они содержат клетчатку, антиоксиданты и белок, что снижает риск ожирения, диабета и сердечных заболеваний, а также улучшить метаболизм и укрепить мышцы.

Кроме того, цельные зерна помогают сбалансировать рацион, особенно для вегетарианцев, поскольку содержат питательные вещества, которых не хватает в белках животного происхождения, в частности клетчатку и антиоксиданты. В Eat This, Not That поделились, какие злаки стоят вашего внимания и что из этого можно добавить в рацион.

Сорго

Сорго, менее известное, чем рис или киноа, однако является ценным источником белка. Его можно добавлять в супы, салаты, использовать в качестве гарнира или готовить на плите в виде попкорна. Это зерно также богато клетчаткой (6 граммов на порцию) и содержит полезные минералы и витамины, такие как медь, железо, витамины B1 и B6.

Тефф

Тефф - это зерно из Эфиопии, которое богато белком (почти 10 г на чашку), клетчаткой, железом, кальцием и калием. Его можно добавлять в супы, рагу или каши, что делает его отличным вариантом для сбалансированного питания. Благодаря низкому гликемическому индексу и полезным жирным кислотам, тефф может способствовать контролю уровня сахара в крови, поддерживая здоровье метаболизма.

Камут

Камут Хорасан - это древнее цельнозерновое зерно, которое происходит из Египта. Камут обеспечивает 15% суточной нормы железа, делая его питательным выбором для рациона. Попробуйте добавлять Камут в салаты, супы или использовать в качестве гарнира. Его можно найти в магазинах в виде зерен или каши для горячих завтраков.

Амарант

Амарант - это безглютеновое зерно, которое также является одним из немногих растительных источников полноценного белка, содержащего все 9 незаменимых аминокислот. Кроме того, амарант является прекрасным источником марганца, важного для здоровья костей и усвоения питательных веществ. Это зерно можно готовить как рис или использовать для приготовления муки.

Киноа

Киноа - это еще один отличный источник белка, который содержит 8,1 г на чашку вареного зерна. Оно является универсальным продуктом для любого блюда, которое можно использовать как замену риса, добавлять в супы, рагу или салаты. Это зерно богато клетчаткой, марганцем, железом, фолиевой кислотой и антиоксидантами, в частности кверцетином и кемпферолом.

Дикий рис

Дикий рис является отличным источником белка, содержащего 6,6 грамма на чашку вареного продукта. Он содержит больше питательных веществ, чем белый рис, включая белок, клетчатку, витамины и минералы. Это зерно также богато антиоксидантами, помогающими снижать уровень холестерина.

Фарро

Фарро - это древнее зерно из Рима, которое имеет приятную жевательную текстуру и ореховый вкус. В одной порции содержится около 6 граммов белка и почти 7 граммов клетчатки, что делает его отличным источником полезных веществ. Его можно использовать вместо белого риса или макарон в различных блюдах.

