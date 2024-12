'75 Soft Challenge': что следует знать о вирусном фитнес-вызове

Для тех, кто стремится испытать свои силы и ускорить похудение, "75 Soft Challenge" - это более мягкая версия популярного челленджа "75 Hard", созданного Энди Фризеллой, эффективно ускоряющая потерю веса. Этот вызов сохраняет основные элементы оригинальной программы, но с меньшими требованиями, что позволяет начать худеть без серьезного стресса.

Предполагается, что в течение 75 дней, участники челленджа должны придерживаться здоровых привычек без жестких ограничений, что подходит тем, кто хочет изменить свои привычки без чрезмерного напряжения. Что вам следует знать перед тем, как присоединиться к такому соревнованию, рассказали в Eat This, Not That.

Что такое 75 Soft Challenge?

75 Soft - это облегченная версия 75 Hard Challenge, которая ориентирована на начинающих. Она предлагает более реалистичный подход к похудению, ведь некоторые правила 75 Hard, как двухразовые тренировки и отсутствие чит-питания (дни поощрения), могут быть трудными для постоянного соблюдения.

Кроме того, многие люди, попробовав 75 Hard, впоследствии снова возвращаются к строгим условиям, что не всегда работает для стабильного результата. 75 Soft дает возможность постепенно двигаться к целям без чрезмерных ограничений. Это хороший вариант для тех, кто только начинает менять свои привычки.

О каких правилах стоит знать перед тем, как принять участие в 75 Soft Challenge?

По сравнению с программой 75 Hard, 75 Soft позволяет пропускать дни, сохраняя прогресс. Здесь также не нужно делать ежедневный фотоотчет, что делает процесс менее стрессовым. Кроме того, вы можете свободно выбирать время для этой программы, когда ваша жизнь вам это позволяет.

Правила 75 Soft Challenge на 75 дней:

Выполняйте ежедневную 45-минутную тренировку и выделяйте 1 день в неделю для восстановления. Выпивайте 3 литра воды каждый день. Соблюдайте сбалансированную диету и ограничивайте потребление алкоголя. Читайте по 10 страниц книги каждый день.

Однако, чтобы получить желаемый эффект, важно иметь поддержку от друзей или семьи, чтобы оставаться ответственными перед собой. Поэтому, поставьте четкий план для каждой задачи и двигайтесь к цели без стресса и ограничений.

