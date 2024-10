8 эффектов от потребления коричневого риса: положительные и отрицательные последствия

Если вы опасаетесь употреблять белый рис, из-за содержания в нем углеводов, обратите внимание на полезную альтернативу. В частности, коричневый рис - это цельное зерно, которое обеспечивает организм клетчаткой, питательными веществами и энергией.

Он является отличным дополнением к рациону, ведь может выступать гарниром, компонентом для салатов или суши. В Eat This Not That рассказали о преимуществах и потенциальных рисках потребления коричневого риса, которые помогут вам сделать обоснованный выбор.

Больше клетчатки

Выбирайте коричневый рис вместо белого, чтобы повысить потребление клетчатки, поскольку он содержит втрое больше клетчатки на порцию. Кроме того, коричневый рис поможет улучшить пищеварение, контролировать вес и уровень сахара в крови.

Больше антиоксидантов

Включайте в рацион коричневый рис, ведь он богат антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и поддерживают здоровое старение. Эти соединения снижают риск окислительного стресса, который может повреждать органы. Кроме того, для разнообразия и поддержания здоровья, употребляйте и другие цельнозерновые продукты, такие как киноа, овес и цельнозерновой хлеб.

Похудение

Потребление цельнозерновых продуктов, таких как коричневый рис, может помочь контролировать вес благодаря высокому содержанию клетчатки, обеспечивающей ощущение сытости. Чем больше вы едите таких продуктов, тем легче придерживаться дефицита калорий для похудения.

Улучшение здоровья сердца

Чтобы снизить риск сердечных заболеваний и улучшить уровень холестерина, добавьте в рацион блюда с коричневым рисом. Это поможет уменьшить риск сердечных проблем на 16-21%.

Снижение уровня сахара в крови

Даже больные диабетом могут безопасно употреблять коричневый рис, поскольку он содержит клетчатку, которая замедляет повышение уровня сахара в крови. Эта клетчатка уменьшает общее количество усваиваемых углеводов, а также помогает избежать резких скачков сахара. Замена рафинированных углеводов, таких как белый рис и макароны, на коричневый рис может улучшить контроль за уровнем сахара в крови.

Может возникнуть аллергическая реакция

Если у вас диагностирована целиакия, избегайте коричневого риса, поскольку он содержит орзенин, белок, похожий на глютен. Даже если аллергические реакции на орзенин редки, существует риск для чувствительных людей. Потребление глютена может вызвать желудочно-кишечные проблемы, боль в суставах или кожные высыпания, поэтому перед изменением рациона лучше проконсультируйтесь с аллергологом или диетологом.

Вы можете употребить мышьяк

Коричневый рис содержит в 1,5 раза больше мышьяка, чем белый, а потому важно контролировать потребление продуктов с высоким содержанием этого металла. Особенно это актуально во время беременности, поскольку высокий уровень мышьяка может повысить риск выкидыша и мертворождения. Кроме того, кормящим женщинам также следует быть осторожными, поскольку мышьяк может попадать в грудное молоко.

Ваше тело может усваивать меньше питательных веществ

Коричневый рис содержит фитиновую кислоту, которая может снижать усвоение важных минералов, таких как железо, кальций и цинк. Однако этот эффект происходит только во время употребления пищи. Чтобы минимизировать влияние фитиновой кислоты, попробуйте пророщенный коричневый рис, который помогает улучшить усвоение питательных веществ. Выбирая его, вы получите больше пользы от вашего рациона.

