Коричневый, черный и красный: польза разных сортов риса

Рис является одной из самых популярных злаковых культур, обладающей высокой питательной ценностью. Существует много сортов риса, которые отличаются цветом, текстурой, ароматом и питательными свойствами.

Среди них особенно заметны красный, коричневый и черный рис, каждый из которых имеет уникальный набор питательных преимуществ. Чем они отличаются друг от друга и какую пользу приносит в ежедневном рационе, узнавали в OBOZ.UA.

Коричневый рис

Этот рис сохраняет отруби и зародышевые слои, которые придают ему ореховый вкус и больше питательных веществ, чем в обычном белом рисе. Такой рис имеет низкий гликемический индекс, что помогает регулировать уровень сахара в крови, замедляя усвоение сахара. Однако, этот рис требует тщательного хранения и готовится значительно дольше обычного, что неудобно в повседневной жизни. Кроме того, такой рис содержит компоненты, которые создают дискомфорт во время пищеварения у некоторых людей.

Красный рис

Красный рис содержит мощный антиоксидант антоциан, имеющий многочисленные преимущества, а также магний, который улучшает циркуляцию кислорода в организме. Также, в составе этого риса есть кальций, магний и необходимая для человека клетчатка. Вместе с тем, чрезмерное потребление такого продукта может привести к таким проблемам, как расстройство пищеварения, вздутие живота и боль в желудке.

Черный рис

Такой рис содержит 18 видов антиоксидантов в своем составе, благодаря чему способен защищать организм от окислительного стресса, снижая риск развития болезни Альцгеймера и рака. Черный рис помогает в процессе регенерации и восстановления клеток, а также защищает от возрастной дегенерации глаз. Однако, такой рис менее распространен, имеет характерный вкус и значительно большее время для приготовления, что делает его недостаточно популярным в рационе.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о преимуществах черного риса для здоровья.

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