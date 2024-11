8 фактов о изюме, которые следует знать всем

Изюм - это не только вкусная закуска, но и полезный источник антиоксидантов, который может улучшить здоровье пищеварения и сердца. Его удобно употреблять в виде перекуса и легко добавить в рацион, даже по сравнению со свежими фруктами.

Учитывая их полезные свойства, этот продукт можно добавить к своему привычному питанию, однако следует соблюдать умеренность. Что именно следует знать об изюме и что вы получаете от включения его в свой рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества изюма

Поддерживают здоровое увеличение веса. Для здорового набора веса выбирайте сухофрукты, такие как изюм, вместо калорийных, но малопитательных продуктов, как пицца или пончики. Помните, что высококалорийная пища, не имеющая питательной ценности, вредит здоровью и мышечной массе.

Дает быстрый заряд энергии. Изюм содержит природные сахара и углеводы, что делает его отличным вариантом для перекуса. Его удобно взять с собой, он не портится и может быть использован во время или перед тренировкой на выносливость.

Является источником антиоксидантов. Изюм богат антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и снижать воспаление. Он может уменьшить риск хронических заболеваний, таких как рак, диабет и сердечные болезни. Также изюм обладает противомикробными свойствами, поддерживающими иммунную систему.

Богат магнием. Изюм является отличным источником магния, важного для нормальной работы мышц, нервных сигналов и поддержки иммунной системы. Включение его в рацион помогает улучшить функции организма.

Удобные и портативные. Изюм не надо хранить в холодильнике и он имеет длительный срок хранения. Кроме того, во время транспортировки их трудно раздавить и они могут храниться в течение 6 месяцев.

Регулируют уровень сахара в крови. Изюм имеет умеренный гликемический индекс (ГИ) около 55, благодаря чему он постепенно повышает уровень сахара в крови. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара, по сравнению с продуктами с высоким ГИ, как белый хлеб или сладости. То есть, включение изюма в рацион может быть полезным для контроля уровня глюкозы.

Содержат растворимую клетчатку. Изюм богат растворимой клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварения и регулярность стула. Он также содержит винную кислоту, которая может помочь сбалансировать микробиом кишечника. Это полезная добавка для лучшего пищеварения и сердца.

Можно использовать как натуральный подсластитель. Изюм можно использовать вместо рафинированного сахара. Добавляйте его в мюсли, овсянку, хлеб или салаты, чтобы подсластить блюда и сделать их более сытными.

Недостатки изюма

Калорийность. Изюм калорийный (120 калорий на 1/4 стакана), а потому важно контролировать его количество, чтобы не набрать лишний вес. Он полезен, но для сохранения фигуры, лучше выбирать свежий виноград.

Содержание сульфатов. Некоторые изюм обрабатывают сульфитами, чтобы сохранить его цвет и продлить срок хранения, но это может быть вредно для людей с пищевой чувствительностью. Особенно часто это касается светлого изюма, такого как золотистый, который сохраняет яркость благодаря обработке.

Большое содержание сахара. Изюм содержит много сахара, а потому его стоит потреблять в умеренных количествах, чтобы избежать резких скачков сахара в крови. Хотя сахар в изюме натуральный и менее вредный, чем рафинированный, его все равно лучше контролировать, особенно при диабете.

