Сон, белок и не только: 8 главных ошибок на кето-диете

Начать кетогенную диету не так сложно, как кажется, но придерживаться ее правильно – это уже другое дело. Важно сбалансировать питание так, чтобы иметь низкое содержание углеводов, умеренный уровень белка и высокое содержание жира для поддержания состояния кетоза.

Если вы задаете себе вопрос "почему я не теряю вес на кето?" - возможно, вы совершаете некоторые из этих ошибок. Их раскрывает издание eatthis.com.

Доктор и генеральный директор Perfect Keto Энтони Гастин рассказал восемь типичных ошибок, которые могут мешать вам достичь эффекта кетоза и потери веса.

Вы потребляете слишком много продуктов, вызывающих воспаление

По словам доктора Гастина, среди самых популярных продуктов, вызывающих воспаление, есть сахар, рафинированные зерна, растительные масла, традиционно выращенное мясо, обработанное мясо, искусственные пищевые красители и алкоголь.

Чтобы поддерживать кетоз и здоровье, сосредоточьтесь на цельных продуктах, избегая обработанных. Это также поможет избавиться от тяги к нездоровой пище и будет способствовать похудению.

"Выбирайте здоровые, кето-закуски, вместо чипсов и крекеров. Пейте несладкий кофе, чай и воду вместо газированных напитков и коктейлей. Добавляйте больше листовой зелени и жирной рыбы в свой рацион для борьбы с воспалением", – советует Гастин.

Вы не планируете приготовление пищи

Как говорил Бенджамин Франклин: "Не планировать - это планировать неудачу". Это особенно актуально для кето-диет. Планирование и приготовление пищи являются ключевыми для успеха.

Без планировки, вы можете выбирать пищу, не соответствующую кето, выводя ваше тело из кетоза. Планирование пищи сэкономит ваше время, деньги и поможет избежать ошибок.

Вы не получаете достаточно витаминов и минералов

"Важно учитывать дефицитные микроэлементы на кето и корректировать диету соответственно", - говорит Гастин. В начале диеты организм вымывает электролиты – натрий, кальций, калий и магний – из-за диуретического эффекта исключения углеводов.

Чтобы избежать обезвоживания и пополнить запасы электролитов, добавьте в рацион зеленые листовые овощи и мясо, выращенное на травах, избегайте обработанных продуктов. Без надлежащих электролитов вы можете ощутить обезвоживание и даже возвращение потерянного веса.

Вы недооцениваете важность сна

Недостаточный сон менее 7-9 часов повышает уровень кортизола, что способствует голоду и выводит вас из кетоза. Гастин рекомендует постепенно увеличивать время сна на полчаса каждый вечер, пока не достигнете необходимого количества.

"Сон в прохладной темной комнате (приблизительно 18 ° C) помогает глубокому сну. Если у вас проблемы со сном, попробуйте мелатонин", – добавляет Гастин.

Вы используете искусственные подсластители

"Диетическая газировка может иметь ноль калорий, но не вписывается в ваш план кетогенной диеты. Сахарозаменители в таких напитках могут повышать уровень сахара в крови и увеличивать тягу к сладкому, что приводит к набору веса", – напоминает Гастин.

Вместо диетических напитков, выбирайте газировку без заменителей сахара или пейте обычную чистую воду.

Вы не замечаете скрытые углеводы

Одним из сложных аспектов кето является контроль за низким потреблением углеводов. Гастин советует быть внимательными к продуктам со скрытыми углеводами.

Например, куриные крылышки с соусом, мясо в панировке, молоко, большинство фруктов и йогуртов могут содержать много сахара. Соблюдайте норму 20-30 граммов чистых углеводов ежедневно, что позволит оставаться в кетозе.

Вы не потребляете достаточно овощей

Избегание углеводов может привести к недостатку клетчатки. Гастин рекомендует потреблять богатые клетчаткой некрахмалистые овощи, такие как цветная или брюссельская капуста, брокколи и шпинат.

"Чтобы не съесть целую сумку орехов макадамии за один раз, включайте в свой рацион много овощей", – отмечает Гастин.

Вы не едите достаточно белка

Противоположно распространенному мнению, избыточное количество белка не выведет вас из кетоза. Гастин уверяет, что глюконеогенез (создание глюкозы из белков) не увеличивается так, чтоб воздействовать на кетоз.

"Не бойтесь употреблять белок. Это не выведет вас из кетоза", – говорит Гастин. Берите с собой кето-закуски для потери веса, чтобы придерживаться диеты даже вне дома.

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