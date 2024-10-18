8 кулинарных ошибок, которые могут способствовать набору веса

Приготовление еды на дому имеет много преимуществ для здоровья: вы полностью управляете тем, что едите, и можете проявить креативность на кухне. Однако иногда вы можете добавить лишние калории или потерять важные питательные вещества, даже не подозревая об этом.

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Если правильно подходить к процессу приготовления пищи, можно сохранить максимум пользы при каждом приеме. Ниже приведены самые распространенные ошибки отeatthis.com, которые следует избегать, чтобы улучшить свое здоровье и избежать нежелательного набора веса.

Ошибка 1: чрезмерное использование растительного масла

Масло, которое используется во многих рецептах, может быть полезно для здоровья. К примеру, оливковое масло способствует здоровью сердца, как показывают исследования New England Journal of Medicine. Однако важно соблюдать умеренность. К примеру, одна столовая ложка оливкового масла содержит примерно 120 калорий. Если не контролировать количество можно легко добавить лишние калории. Измерьте масло ложкой, а не лейте его "на глаз", что поможет избежать лишнего.

Ошибка 2: неправильные методы приготовления

Способ приготовления пищи также оказывает влияние на количество питательных веществ. Исследования Journal of Nutritional Science and Vitaminology показывают, что тушение, жарка и запекание могут уменьшить количество важных минералов, таких как калий, магний и кальций. Также жарка добавляет калорий и насыщенных жиров, что может мешать поддержанию здорового веса. Попробуйте альтернативные методы, такие как варка на пару, чтобы сохранить питательные вещества и подчеркнуть вкус благодаря использованию специй.

Ошибка 3: пережаривание мяса на гриле

Хотя гриль может быть отличным альтернативой для приготовления мяса без лишнего жира, пережаривание создает риск для здоровья. Исследование, опубликованное в Journal of Epidemiology, показало, что потребление обугленного мяса на 47% повышает риск развития рака молочной железы у женщин после менопаузы. Чтобы этого избежать, обжаривайте мясо на гриле недолго, а затем продолжайте приготовление в духовке.

Ошибка 4: избыточное количество соли и жира

Вкус – важный аспект домашнего приготовления пищи, но злоупотребление жиром и солью может превратиться в вредную привычку. Исследования Oxford Journal Nephrology Dialysis Transplantation показывают, что зависимость от соли обрабатывается мозгом подобно зависимости от алкоголя или наркотиков. Соль, жир и сахар, когда их много, активируют мозговой центр, заставляя нас потреблять больше. Старайтесь избегать добавления избыточного количества соли и жира, заменяя их полезными специями.

Ошибка 5: использование неправильных соусов

Маринады делают блюда более вкусными, но готовые соусы из магазина могут содержать много сахара и соли. Это увеличивает количество пустых калорий, что отрицательно сказывается на вашем здоровье. Собственноручно приготовленный маринад из натуральных специй станет здоровой альтернативой.

Ошибка 6: избыточное количество начинок

Добавление сыров, орехов или гренок может увеличить калорийность блюда. Например, убрав только пол чашки моцареллы из запеченной курицы, вы сэкономите около 150 калорий. Выбирайте более здоровые варианты начинки, такие как обезжиренный творог или свежие овощи.

Ошибка 7: переваривание овощей

Если переваривать овощи, они теряют часть питательных веществ. Длительная варка может разрушить витамины, что снижает пользу для здоровья. Вместо этого используйте методы, которые хранят витамины, например, готовьте овощи на пару или в микроволновке.

Ошибка 8: разогрев пищи в пластике

Разогрев пищи в микроволновке в пластиковых контейнерах может привести к попаданию опасных химикатов в пищу. Используйте только контейнеры, одобренные для использования в микроволновке, или переводите пищу на безопасную посуду перед подогревом.

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