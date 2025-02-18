8 лучших источников белка, которые должны быть в вашем рационе

Правильное питание является основой здоровья и одним из важнейших элементов в нашем рационе является белок. Однако не все белки одинаковы: важно выбирать источники, содержащие не только белок, но и другие полезные вещества.

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Высококачественные белки способствуют восстановлению тканей, поддержанию мышечной массы и нормализации уровня сахара в крови. Издание eatthis.com собрало 8 лучших белковых продуктов, которые следует употреблять ежедневно для поддержания здоровья.

Греческий йогурт

Этот продукт – отличный выбор для перекусов или завтраков. "Греческий йогурт может содержать от 14 до 18 граммов белка на порцию в зависимости от бренда, а также имеет девять основных питательных веществ и пробиотиков, поддерживающих здоровье кишечника", – говорит диетолог Эми Гудсон.

Молочные продукты, хотя и имеют репутацию не лучших для здоровья, могут быть очень полезны. По данным исследования, опубликованного в Nutrients, потребление молочных продуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и не оказывает негативного влияния на рак или общую смертность.

Коровье молоко

Этот продукт может стать вкусным дополнением к вашему рациону, будь то в виде стакана молока или как ингредиент для овсяной каши. "В 240 мл молока содержится 13 основных питательных веществ, в том числе белок", – отмечает Гудсон. Также следует подчеркнуть, что молоко является природным источником многих полезных веществ, в частности витамина А, добавляемого в обезжиренное молоко после удаления жира.

Киноа

Это универсальное зерно, которое может служить основой многих блюд, включая салаты и гарниры. Кино считается почти полноценным белком, поскольку она содержит все незаменимые аминокислоты, хотя некоторые из них присутствуют в меньшем количестве, чем в других источниках белка. Кроме белка, киноа богата клетчаткой, фолиевой кислотой и антиоксидантами, и может помочь в снижении уровня холестерина и контроля веса.

Яйца

"Яйца – это идеальный белок, потому что они содержат наибольшее количество биодоступных аминокислот", – объясняет диетолог Джули Аптон. Яйца получили самый высокий балл по биологической ценности белка, что указывает на эффективность усвоения белка организмом. Они также содержат холин, который важен для функционирования мозга.

Нежирная грудка птицы

Куриная или индюшиная грудка без кожи – идеальный вариант для поддержания мышечной массы и восстановления тканей. "Этот белок содержит мало насыщенных жиров и натрия, а также богат витаминами группы B, которые важны для синтеза ДНК и энергетических процессов", – говорит диетолог Темми Лакатос Шеймс.

Лосось и сардины

Жирная рыба, как лосось и сардины, являются одними из лучших источников белка, также обеспечивающих омега-3 жирные кислоты. Они не только поддерживают здоровье сердца, но могут помочь снизить уровень воспаления в организме.

Тофу

Тофу, изготовленный из соевых бобов, является полноценным белком, содержащим все девять незаменимых аминокислот. Это также отличный источник кальция и железа, а также обладает мощными антиоксидантными свойствами.

Фисташки

Эти орехи содержат около 6 г белка на порцию и являются хорошим источником клетчатки и здоровых жиров. Фисташки могут помочь контролировать аппетит благодаря питательным свойствам, а также содержат калий – больше, чем в одном банане.

Добавляя эти продукты в свой рацион, вы сможете обеспечить организм высококачественным белком и поддержать здоровье на всех уровнях.

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