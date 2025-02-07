Приносящие пользу соки: топ-5 самых здоровых вариантов

Соки часто считают полезной альтернативой газированным напиткам, но не все из них все равно хорошо влияют на организм. Некоторые содержат слишком много сахара и лишены клетчатки, что может вызвать резкие колебания уровня глюкозы в крови.

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Однако правильно выбранные натуральные соки способны обогатить рацион витаминами, антиоксидантами и полезными веществами. Издание eatthis.com рассказывает, какие соки действительно приносят пользу и что следует учитывать при их выборе.

Почему не стоит злоупотреблять соками?

Диетолог Сара Рувен объясняет, что процесс выжимания сока лишает фрукты и овощи клетчатки. Поэтому она советует сочетать сок с потреблением целых фруктов или же отдавать предпочтение полосе, ведь у них клетчатка сохраняется.

Несмотря на все, полностью исключать соки не стоит. Они могут быть источником антиоксидантов, витаминов и минералов, необходимых организму. Однако важно выбирать правильные напитки.

"Если вы решили пить сок, выбирайте холодный отжим, изготовленный из свежих фруктов и овощей", – советует диетолог Хезер Хэнкс. Она объясняет, что такой способ обработки сохраняет максимум полезных веществ, в то время как пастеризованные соки теряют часть витаминов из-за нагревания.

Соки холодного отжима получают путем гидравлического прессования без термической обработки. Это позволяет сохранить большинство питательных элементов. Однако из-за отсутствия пастеризации они имеют короткий срок хранения и должны использоваться в течение одного-двух дней.

Если вы приобретаете готовый сок, важно проверять состав. "Избирайте напитки без добавленного сахара, красителей и консервантов. Идеально, если в составе только фрукты и овощи", – советует Хэнкс.

Самые полезные соки

Научные исследования помогают определить, какие соки пользуются наибольшей пользой для здоровья.

Вишневый сок

Терпкие вишни содержат антоцианы – пигменты, которые обладают мощным антиоксидантным действием и снижают воспаление. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Food, показало, что крысы, потреблявшие вишневый порошок в составе рациона, снизили отложение жира в области живота на 9%.

Кроме того, вишневый сок способствует улучшению сна благодаря содержанию триптофана и антоцианов, стимулирующих выработку мелатонина.

Клюквенный сок

Этот напиток также богат антоцианами и антиоксидантами, в частности витаминами С и Е. Диетолог Джей Ковин отмечает, что клюквенный сок обладает противовоспалительными свойствами и может облегчать симптомы ревматоидного артрита и снижать риск сердечных заболеваний.

Главное правило – выбирать 100% натуральный сок без добавленных подсластителей и искусственных примесей.

Свекольный сок

Если у вас повышенное давление, следует обратить внимание на свекольный сок. Он содержит природные нитраты, способствующие расширению сосудов и нормализации АД.

По словам спортивного диетолога Эллиота Реймера, свекольный сок содержит мало сахара, но является источником витамина B6, кальция и железа. Его насыщенный красный цвет обусловлен содержанием беталаинов – веществ, оказывающих противовоспалительное действие.

Сельдерей в виде сока

Если вы хотите снизить калорийность рациона, попробуйте сок из сельдерея. В 500 мл этого напитка содержится около 30 ккал и 3 г клетчатки, что способствует ощущению сытости.

Также сельдерей содержит мощные антиоксиданты, помогающие организму бороться с вредными свободными радикалами.

Арбузный сок

Врач Марк Гайман рекомендует арбузный сок в качестве идеального напитка для регидратации после тренировок.

В арбузе содержится аминокислота L-цитруллин, которая помогает выводить молочную кислоту из мышц, уменьшая боль и усталость. Это подтверждает исследование, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry: спортсмены, пившие арбузный сок, сообщали о меньшей мышечной боли и более стабильном пульсе после тренировки.

Вывод

Хотя диетологи советуют отдавать предпочтение цельным фруктам и овощам, правильно выбранный сок может стать отличным дополнением к рациону. Важно выбирать натуральные, без сахара и консервантов напитки, а лучшими вариантами считаются сок холодного отжима из вишни, клюквы, свеклы, сельдерея и арбуза.

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