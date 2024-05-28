8 лучших продуктов, которые помогут сжигать жир

Некоторые продукты оказываются особенно эффективными в достижении целей потери жира. Независимо от того, активируют они сжигание жира, ускоряют метаболизм, способствуют насыщению или уменьшают потребление калорий, включение этих ингредиентов в свой рацион может помочь ускорить этот процесс Eatthis.

Миндаль

Исследование, в котором участвовали взрослые люди с избыточным весом, показало, что употребление четверти чашки миндаля в течение шести месяцев привело к снижению веса и ИМТ на 62%.

Кроме того, исследование 2015 года, опубликованное в журнале Американской ассоциации сердца, показало, что употребление 43 граммов орехов в день приводит к уменьшению жира на животе и ногах. Чтобы получить дополнительные преимущества, попробуйте наслаждаться миндалем перед тренировкой, поскольку аминокислота L-аргинина может усилить сжигание жиров и углеводов.

Сладкий картофель

Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому гликемическому индексу он медленно переваривается и обеспечивает длительное чувство сытости. Батат также богатый каротиноидами, мощными антиоксидантами, которые стабилизируют уровень сахара в крови и снижают резистентность к инсулину, предотвращая превращение калорий в жир. Кроме того, сочетание витаминов А, С и В6, содержащихся в сладком картофеле, обеспечивает заряд энергии для ваших тренировок.

Грейпфрут

Исследование, опубликованное в журнале Metabolism, продемонстрировало, что люди, употреблявшие грейпфрут в течение шести недель, ощутили значительное уменьшение объема талии. Фрукт содержит фитохимические вещества, биологически активные соединения, стимулирующие процессы сжигания жира. Однако важно проконсультироваться с врачом перед употреблением большого количества грейпфрута, поскольку он может препятствовать действию определенных лекарств.

Дикий лосось

Дикий лосось является богатым источником омега-3 жирных кислот, способствующих сжиганию лишнего веса. Американская ассоциация сердца рекомендует включать две порции рыбы в свой еженедельный рацион, чтобы получить множество преимуществ для здоровья сердца. Покупая лосося, отдавайте предпочтение дикому, а не выращенному на фермах, поскольку он не содержит добавок и вредных для здоровья веществ.

Зеленый чай

Если вы хотите получить утренний напиток, ускоряющий сжигание жира, замените кофе зеленым чаем. Исследование, опубликованное в "Журнале питания", показало, что люди, которые выпивали от четырех до пяти чашек зеленого чая в день и занимались физическими упражнениями в течение 25 минут, теряли больше жира на животе по сравнению с теми, кто не пил чаю. Напиток содержит катехины, антиоксиданты, которые повышают метаболизм и способность печени к сжиганию лишних килограммов.

Ягоды

Малина, клубника и черника богаты полифенолами – соединениями, которые могут способствовать сжиганию жира и препятствовать его образованию. Так, исследование, проведенное Техасским женским университетом, показало, что мыши, потреблявшие три ежедневных порции ягод, имели на 73% меньше жировых клеток. Подобные результаты были обнаружены в исследовании Мичиганского университета, где крысы, которые ели черничный порошок с пищей, показали уменьшение количества жира в животе по сравнению с сидящими на без ягодной диете.

Каенский перец

Капсаицин, соединение, содержащееся в каенском перце, может добавить жару в ваш путь к сжиганию жира. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, подтверждает, что капсаицин ускоряет его потерю в области живота и ингибирует аппетит, а также увеличивает способность организма превращать пищу в энергию.

Другое исследование, проведенное канадскими учеными, показало, что мужчины, которые ели острые закуски, потребляли на 200 калорий меньше при последующих приемах пищи.

Цельнозерновые продукты

Вопреки расхожему мнению, не все углеводы способствуют увеличению веса. Потребление цельного зерна, включая овес, кино и коричневый рис, может иметь противоположный эффект. Согласно исследованию Университета Тафтса, люди, употреблявшие три или более ежедневные порции цельных зерен, имели на 10% меньше жира на животе по сравнению с теми, кто потреблял такое же количество калорий из обработанных белых углеводов, таких как хлеб, рис и макароны.

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