8 лучших масел и жиров для похудения

На самом деле, наш организм нуждается в пищевых жирах, особенно здоровых маслах, для потери веса и нормального функционирования. Правильные виды жиров и масел помогают контролировать аппетит, улучшают метаболизм и способствуют эффективному усвоению питательных веществ.

Важно понимать, что не все масла одинаково полезны: некоторые могут быть вредны, как транс-жиры в маргарине, а другие могут вызвать путаницу. Чтобы развеять мифы о жирах и помочь вам на пути к похудению, издание eatthis.com создало список лучших масел на основе их "жирового профиля".

Эти масла имеют высокое содержание полезных для сердца жирных кислот омега-3, мононенасыщенных жиров и лауриновой кислоты, а также меньше омега-6 жирных кислот и насыщенных жиров, без транс-жиров. Используйте эти масла в соответствии с рекомендациями по быстрому сжиганию жира.

Кокосовое масло

Это тропическое масло, извлеченное из мяса свежих кокосов, является отличным источником среднецепочечных насыщенных жиров, таких как лауриновая кислота, быстро превращающаяся в энергию. Заменяя менее полезные жиры, например сало и маргарин, на кокосовое масло, вы уменьшаете количество откладываемого на теле жира. Это масло идеально подходит для приготовления любых блюд, от жарки до выпечки. Используйте ее в печенье, пирожных и блинах, добавляйте в полосе, на тосты и запеченный сладкий картофель. Избегайте фритюра, поскольку масло разрушается при больших температурах.

Арахисовое масло

Арахисовое масло богато олеиновой кислотой (OEA), мононенасыщенным жиром, что снижает аппетит и способствует потере веса. Исследования Калифорнийского университета в Ирвайне показали, что этот вид жира также улучшает память. Благодаря высокой температуре дымления, арахисовое масло идеально для жарки.

Масло авокадо

Это масло, полученное из прессованного авокадо, богато мононенасыщенными жирами, которые помогают повысить уровень холестерина и уменьшить чувство голода. Она содержит витамины группы В и Е, а также калий, что уменьшает вздутие живота. Используйте ее в качестве заправки для салатов или для поливки хлеба, рыбы и пиццы. Она также подходит для фруктовых салатов.

Масло ореха макадамии

Масло ореха макадамии, которое можно найти в специализированных магазинах, имеет наивысшее содержание мононенасыщенных жиров среди всех масел и высокую концентрацию омега-3 жирных кислот. Оно также содержит фитостеролы, снижающие риск рака. Используйте его для выпечки, жарки и приготовления в духовке. Для быстрого перекуса смешайте его с ломтиками сладкого картофеля и запекайте при 350 градусах до хрустящей корочки.

Оливковое масло

Оливковое масло первого отжима может повысить уровень серотонина, гормона сытости и богата полифенолами, которые помогают бороться с различными заболеваниями, такими как рак, остеопороз и дегенерация мозга. Используйте дорогой сорт экстра-отжима для заправки салатов, овощей и готовых блюд, а обычное оливковое – для приготовления пищи.

Масло грецкого ореха

Масло грецкого ореха обладает насыщенным ореховым вкусом и может помочь организму лучше реагировать на стресс, снижая диастолическое артериальное давление. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, увеличивающими сжигание калорий во время диеты. Используйте ее для заправок, смешивая с уксусом, оливковым маслом, тмином и приправами.

Масло канолы

Полученное из семян растения семейства брокколи масло канолы имеет почти идеальное соотношение омега-6 к омега-3 жирам 2,5:1. Это помогает бороться с раком, артритом и астмой. Она также богата альфа-линоленовой кислотой, способствующей поддержанию веса. Используйте ее для повседневного приготовления пищи благодаря нейтральному вкусу и высокой температуре дымления.

Льняное масло

Льняное масло содержит незаменимую жирную кислоту омега-3 (АЛК), которая помогает поддерживать вес и снижает риск сердечных заболеваний. Его можно использовать местно для лечения синдрома запястного канала. Добавляйте его в салаты или используйте вместо оливкового масла или майонеза для приготовления соусов.

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