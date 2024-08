8 методов, которые помогут худеть без нагрузки

Если вы хотите снова надеть любимые вещи, которые стали для вас недоступны из-за увеличения веса - есть несколько простых и практичных советов. Учтите, что длительное уменьшение объемов начинается с развития навыков, которые могут помочь делать здоровые выборы, а не только ограничивать себя в еде или проводя много часов в зале.

Важно учитывать все факторы, такие как сытность пищи, качество сна и уровень стресса. Ознакомьтесь с советами Eat This, Not That, чтобы узнать больше об эффективных стратегиях похудения.

Ешьте здоровые десерты

Чтобы худеть без стресса и ощущения ограниченности, выбирайте десерты из натуральных ингредиентов и минимальное количество сахара. Например, попробуйте шоколадный крем из бананов и какао-порошка или шоколадный пудинг с бананом, арахисовым маслом и кокосом.

Попробуйте терапию

Такие привычки, как употребление газированных напитков или еда как вознаграждение - это то, что мы приобрели с детства. Работа с психологом может помочь осознать эти привычки и быстрее достичь результатов в контроле веса.

Практикуйте полезные для сна привычки

Чтобы контролировать аппетит и собственный вес, обеспечьте себе нормальный ночной сон, который будет длиться около 7-9 часов. Для улучшения сна ешьте сбалансированный завтрак и ограничьте потребление кофе, чая и алкоголя после обеда. Кроме того, вам следует уменьшить потребление добавленного сахара и очищенных зерен.

Очередность во время употребления

Начинайте еду с белков и овощей с минимальной долей жира. Это поможет легче контролировать порции, чем если сначала есть сахар или углеводы.

Употребляйте растительные белки

Регулярное употребление растительных продуктов, таких как нут или фасоль, может помочь в похудении. Потребление этих продуктов ежедневно может привести к потере примерно 0,5 кг за шесть недель, с последующим наращиванием эффекта.

Употребляйте напитки без сахара

Многие люди ежедневно употребляют газированные напитки, что может мешать похудению из-за высокого содержания калорий, которые не придают сытость и провоцируют переедание. Уменьшение потребления газировки может помочь контролировать вес. Попробуйте заменить ее на чай или натуральный апельсиновый сок.

Гипноз

Гипноз может способствовать похудению, помогая изменить привычки, барьеры и образ тела. Он также способствует контролю порций и может уменьшить ночной перекус.

Не поддавайтесь модным диетам

Не полагайтесь на краткосрочные диеты, такие как очищение соками, ведь они не являются устойчивыми. Ешьте сбалансировано, практикуйте внимательное питание, ограничьте отвлечения во время еды и ешьте каждые 3-5 часов для контроля веса.

