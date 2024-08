План похудения после 40: что делать, чтобы вернуться в свою лучшую форму

В среднем возрасте тело начинает бороться с износом, болями в суставах, снижением мышечной массы и метаболизма. Учитывая эти процессы, большинство людей считают, что любые действия, направленные на коррекцию фигуры, могут быть напрасными.

Однако если вы хотите подтянуть свое тело и вернуть ему стройность, это можно сделать даже тогда, когда вам исполнилось 40 лет. Следует ли для этого заниматься кардио или силовыми тренировками, а также следует ли есть с дефицитом калорий и пить много воды, ответы на эти вопросы нашли в Eat This, Not That.

Эллиптический тренажер

Следует включать эллиптический тренажер в свой режим тренировки, чтобы способствовать появлению стройного тела и подтянутого пресса после 40 лет. Эллиптические тренировки оказывают низкое влияние на суставы и предлагают сопротивление, которое более эффективно для наращивания мышц, чем простой бег. Также укреплять пресс помогает балансировка и стабилизация на тренажере.

Плавание

Плавание является идеальным упражнением для людей среднего веса благодаря своей низкой травматичности. Эта тренировка обеспечивает отличную нагрузку для мышц и сердечно-сосудистую систему, сжигая калории так же эффективно, как бег или езда на велосипеде. Плавание также улучшает координацию и концентрацию, способствуя общему физическому развитию.

Подъем веса

Людям старше 40 лет следует выполнять силовые тренировки с большим количеством повторений и короткими периодами отдыха. Это позволяет одновременно повысить нагрузку на сердце и эффективно сжигать жир без кардио. Таким образом, следует делать по 12-15 повторений за подход с перерывами не дольше 60 секунд.

Ходьба

Ходьба имеет множество преимуществ для снижения веса и продления жизни. Особенно это касается людей старше 40 лет, поскольку ходьба может быть эффективной для достижения стройности, хотя это может занять больше времени, чем бег. При ходьбе следует варьировать скорость и интенсивность шагов, а также ходить на холмы для улучшения результатов.

HIIT-тренировка

Тренеры единодушно рекомендуют высокоинтенсивную интервальную тренировку (HIIT) как лучший способ для потери жира и получения рельефного тела в любом возрасте. HIIT сочетает в себе кардио и силовые упражнения, что повышает частоту сердечных сокращений и сжигает калории, способствуя росту мышц. Это эффективный метод, быстро улучшающий физическую форму и за короткое время сжигающий много калорий.

Тренировка "Время под напряжением"

Чтобы улучшить рельеф тела после 40 лет, попробуйте технику силовых тренировок "Время под напряжением". Этот метод предусматривает замедление фазы опускания веса во время упражнения, что позволяет мышцам работать дольше и эффективнее. Исследования показали, что добавление двух секунд к фазе опускания может значительно повысить эффективность тренировки и помочь восстановить утраченный мышечный объем.

