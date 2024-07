Упражнения, которые следует добавить в свой график, если вам больше 40 лет

После 40 лет важно включить в свое расписание физические упражнения для поддержания выносливости и здоровья. Кардио тренировки, такие как ходьба, бег или плавание, помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, а силовые упражнения, например поднятие веса, способствуют сохранению мышечной массы и улучшению обмена веществ.

Кроме того, не следует забывать об упражнениях на растяжку и йогу, которые поддерживают гибкость и снижают риск травм. Что о физической активности после 40 думают исследователи, поделились в Eat This, Not That.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Internal Medicine, в США ежегодно можно предотвратить около 110 000 смертей, если люди старше 40 лет будут ежедневно вести более активный образ жизни. Для определения этих данных было проанализировано данные акселерометра, позволившее определить корреляцию между физической активностью и смертностью среди взрослых американцев.

Ученые обнаружили, что если уделять для физической активности от 20 до 30 минут в день, можно существенно снизить процент смертности в год. В частности, вы можете больше гулять или ездить на велосипеде, что необходимо для здоровья.

Кроме того, в Stanford Medicine отмечают, что риск развития хронических заболеваний гораздо выше именно с возрастом, в частности, это касается сердечно-сосудистой системы, развития тревог, депрессии и деменции. Тем не менее, физические упражнения и здоровый образ жизни могут помочь избежать этих проблем, значительно продлевая жизнь.

Указанные ранее заболевания возникают не только из-за старения, а из-за недостаточной поддержки здорового поведения в течение жизни. Поэтому, после 40 лет важно выполнять базовые упражнения, силовые тренировки и растяжения для поддержания равновесия, гибкости и предотвращения потери мышц.

