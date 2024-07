8 пищевых добавок, которые обеспечат хорошее здоровье

Будьте осторожны с употреблением пищевых добавок и обращайте внимание на одобренные экспертами варианты. Некоторые синтетические витамины могут быть опасны из-за избыточных доз.

В идеальном мире мы могли бы избегать диетических добавок, но реальность такова, что наши диеты часто не обеспечивают достаточное количество необходимых витаминов и минералов. Eat This Not That делится списком добавок, рекомендуемых диетологами и имеющих ценность для нашего организма.

Пробиотики

Ежедневный прием высококачественных пробиотиков может укрепить иммунную систему, облегчить проблемы с пищеварением, снизить общее воспаление и содействовать регулярности. Благодаря им восстанавливается здоровый баланс микрофлоры в организме, уменьшается количество "плохих" воспалительных бактерий в кишечнике. И хотя пробиотики содержатся в таких продуктах, как кимчи, кефир, квашеная капуста, чайный гриб и т.д., иногда нам трудно употреблять эти продукты каждый день.

Пищевые дрожжи

Пищевые дрожжи, неактивная форма дрожжей, выращенная на сахарном тростнике и патоке, являются отличным дополнением к рациону, особенно для веганов. Их можно найти в магазинах здоровой пищи и использовать в выпечке, приправе или в качестве пищевой добавки.

Пищевые дрожжи имеют уникальный вкус, похожий на ореховый сыр Пармезан, который можно добавлять в макароны, салаты или рагу. Для суточной нормы витаминов группы В, 5 г клетчатки, 9 г белка нужно потреблять по 3 столовых ложки.

Особенно важно искать бренд, обогащенный витамином B12, необходимым для функционирования центральной нервной системы и быстрого метаболизма.

Витамин D

Многие люди не получают достаточно солнца, что делает дефицит витамина D распространенной проблемой, наблюдающейся у примерно 40% населения мира. Недостаток витамина D оказывает негативное влияние на здоровье костей и иммунную систему, а также может повышать риск воспалений, сердечных заболеваний, рака, диабета, аутоиммунных заболеваний, усталости, деменции и расстройств настроения.

Суточная норма витамина D для взрослых составляет 5000 МЕ витамина D3 в день. Но для решения этого вопроса необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом, который будет проверять уровень витамина D и отслеживать его каждые 3 месяца.

Для лучшего усвоения витамина D следует принимать его с пищей, содержащей несколько грамм жира.

Яблочный уксус

Сырой уксус яблочный (ACV) может быть полезен для улучшения результатов потери веса. Он богат уксусной кислотой, которая способствует сжиганию жира, препятствуя перевариванию крахмала, а также помогает регулировать аппетит, стабилизируя уровень сахара в крови. Чтобы включить ACV в свой рацион, можно начинать день с тоника, растворяя 1 столовую ложку уксуса в стакане воды, затем принимать его снова перед обедом. Важно выбирать сырой ACV, который выглядит мутным, что свидетельствует о его зрелости и богатстве полезных бактерий.

Рыбий жир

Рыбий жир – это добавка, которую следует употреблять всем, в том числе и детям. Исследования подтверждают, что высококачественный рыбий жир полезен сердцу, мозгу и коже. Поскольку жирные кислоты омега-3 не часто встречаются в западной диете, важно получать их через добавки, особенно если не удается регулярно употреблять рыбу. Рекомендуется принимать по крайней мере 1000 мг EPA и DHA в день, выбирая марки, молекулярно дистиллированные, без запаха и вкуса. Доверие к бренду также важно; К примеру, Nordic Naturals является надежным выбором.

Поливитамины

Здоровое, хорошо сбалансированное питание является наилучшим основанием для крепкого здоровья. Однако, если ваша диета не идеальна, включение высококачественных поливитаминов может помочь восполнить необходимые питательные пробелы. Выбор правильного мультивитамина зависит от личных потребностей, потому принципиально пристально читать этикетки. К примеру, мультивитамины New Chapter Perfect Calm могут помочь при хронической усталости и проблемах с пищеварением. Предпочитайте натуральные продукты, такие как Garden of Life, New Chapter и MegaFood, содержащие питательные вещества из природных источников.

Протеиновый порошок

Начать день с протеинового порошка, содержащего пробиотики, является прекрасным способом поддерживать уровень энергии и сытость, особенно в напряженные дни. Добавляйте ложку высококачественного протеина в полосу, йогурт или овсянку, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови в отличие от блюд с высоким содержанием крахмала, таких как бублики. Выбирайте протеиновый порошок без искусственных ароматизаторов, красителей и скрытых сахаров. Обратите внимание на размер порции, поскольку некоторые порошки могут казаться богаче белок, но потребуют большее количество продукта для достижения этого результата.

Магний

Магний является важным минералом, особенно полезным для предупреждения головных болей, в частности, мигрени. Ежедневный прием 250 мг магния может быть эффективной мерой для тех, кто сталкивается с этими проблемами. Этот минерал необходим для нормальной работы всех органов в нашем теле, а большинство людей не получают рекомендованную ежедневную дозу. Находить магний можно в зеленых листовых овощах, нерафинированных зернах, мясе и орехах, являющихся частью разнообразного здорового питания. Если вы сомневаетесь в своем уровне магния, обсудите со своим врачом возможность потребления добавки магния.

