8 пищевых привычек, которые могут усложнить ваш сон

Рацион может сильно влиять на качество вашего сна, особенно если вы любите съесть лишнего перед сном. Это может нарушить процесс пищеварения и заставить ваше тело работать больше, что влияет на глубину сна и качество отдыха.

Чтобы улучшить сон, важно придерживаться сбалансированной диеты и избегать тяжелых и сытных блюд непосредственно перед отдыхом. Как питание поможет поддерживать нормальный циркадный ритм и обеспечит спокойный сон, рассказали в Eat This, Not That.

Ужинать слишком поздно

Поздние ужины могут нарушить ваш сон, поскольку энергия будет идти на пищеварение, а не на восстановление. Чтобы обеспечить более глубокий сон, лучше оставить желудок пустым перед сном, чтобы организм мог сосредоточиться на отдыхе. Кроме того, чрезмерное потребление пищи перед сном может вызвать дискомфорт и кислотный рефлюкс, что также негативно влияет на качество сна.

Употреблять жирную пищу перед сном

Жиры перевариваются дольше, что заставляет их оставаться в желудке и стимулировать выработку кислоты, что может вызвать изжогу. Лежание в горизонтальном положении усиливает этот эффект, поскольку желудочная кислота легче попадает в пищевод.

Употреблять слишком много сахара и углеводов

Углеводы могут вызывать сонливость, что иногда создает ложное ощущение лучшего сна. Однако чрезмерное потребление сахара или углеводов может привести к колебаниям уровня сахара и инсулина, что нарушает гормоны сна и приводит к частым пробуждениям и менее восстановительному сну.

Пить много воды перед сном

Многие люди пытаются добрать норму воды вечером, из-за чего могут просыпаться ночью для посещения туалета, что нарушает сон. Важно обеспечить достаточный уровень гидратации в течение дня, чтобы поддерживать пищеварение, детоксикацию и уровень энергии. Кроме того, так вы можете избежать отека на утро.

Злоупотреблять алкоголем

Алкоголь может вызвать сонливость, но его чрезмерное потребление нарушает естественный цикл, подавляя первые стадии быстрого сна. Это может привести к менее восстановительному сну и даже способствовать бессоннице у некоторых людей.

Пить кофе накануне сна

Кофеин обеспечивает энергией и улучшает сосредоточенность, но у некоторых людей он может оставаться в организме дольше, что мешает сну. Поэтому рекомендуется избегать кофеиносодержащих напитков после обеда, поскольку это может ухудшить качество сна.

Пить кофе и чай после обеда

Кофеин блокирует аденозин, химическое вещество, способствующее сну, из-за чего поэтому может мешать заснуть. Его период полураспада составляет 4-6 часов, поэтому употребление кофеина после обеда может привести к тревожности и плохому сну ночью.

Ложиться спать обезвоженными

Обезвоживание может нарушить циклы сна, что приводит к частым пробуждениям и менее восстановительному сну. Недостаточное потребление воды снижает уровень аминокислот, необходимых для выработки мелатонина, и может вызвать бессонницу.

