Плохие привычки, которые могут привести к набору веса: чего не стоит делать перед сном

Обычно, контроль веса является сложным этапом в жизни, требующим от человека много сил, выдержки и внимания к мелочам. В частности, чтобы худеть эффективно, следует включить в свою стратегию физические упражнения и тщательно следить за потреблением калорий, что поможет достичь цели эффективно и вполне достижимо.

Кроме того, следует обратить внимание на привычки, связанные со сном, ведь они напрямую могут влиять на ваш вес. Как именно сон влияет на ваши параметры и каким образом вы можете свести на нет все ваши усилия, рассказали в Eat This, Not That.

Каждую ночь спать меньше 6 часов

После изнурительного дня важно не только расслабиться, но и придерживаться здоровых вечерних привычек. Недостаточный сон (менее 6 часов) может повлиять на метаболизм и привести к увеличению веса из-за изменения уровней гормонов, которые контролируют голод. Помните, что качественный отдых - ключ к поддержанию здорового веса. Поэтому, обязательно спите не менее 6 часов, чтобы избежать набора лишнего веса.

Спать сразу как поели

Избегайте слишком позднего ужина, чтобы не ложиться спать с полным желудком, поскольку это может привести к проблемам с пищеварением и кислотному рефлюксу, что ухудшает качество сна и может способствовать набору веса. Для улучшения качества сна рассмотрите возможность приема пищи за пару часов до сна. Кроме того, для улучшения качества сна, можно принимать добавки мелатонина или пить чай с ромашкой и корнем валерианы.

Выпивать перед сном

Избегайте употребления алкоголя на ночь, даже если это соблазняет вас после тяжелого дня. Бокал вина может добавить лишь пустые калории, не принося пользы организму. Помните, что хотя алкоголь может вызвать сонливость, он ухудшает качество сна, а потому вместо этого попробуйте найти другие способы расслабиться.

