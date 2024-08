8 плохих привычек, которые могут ухудшить здоровье костей

С возрастом кости изнашиваются, а потому заблаговременная забота об их здоровье особенно важна для избежания остеопороза. Физические упражнения укрепляют кости и улучшают общее состояние здоровья, однако вредные привычки могут свести эти усилия на нет.

Даже если вы заметили эти привычки у себя, никогда не поздно начать заботиться о своем здоровье и улучшать свое физическое состояние. Как поддерживать их прочность, изменив образ жизни, рассказали в Eat This, Not That.

Недостаточно кальция

Для укрепления костей включите в рацион молочные продукты, листовую зелень, рыбу и орехи. Недостаточное количество кальция может ослабить кости, но учтите, что избыток добавок также вреден для здоровья, а потому сбалансируйте потребление кальция в рационе.

Слишком много соли

Чтобы поддержать здоровье костей, ограничьте потребление соли, избегая обработанной пищи и используйте травы и специи для приправ. Включайте в рацион продукты, богатые калием, такие как бананы и картофель, чтобы помочь организму выводить избыток натрия. Это будет способствовать укреплению костей.

Пренебрежение спортом

Чтобы укрепить кости и снизить риск остеопороза, занимайтесь физической активностью, в частности ходьбой и поднятием веса. Даже обычная ежедневная ходьба положительно повлияет на здоровье костей. Рекомендуется в неделю выделять 150 минут на упражнения средней интенсивности.

Сидячий образ жизни

Чтобы поддержать здоровье костей, делайте перерывы на движение во время длительного сидения. Вставайте, делайте растяжки или ходите в течение нескольких минут. Это улучшит кровообращение и уменьшит риск проблем с костями.

Избыточное употребление алкоголя

Для укрепления костей ограничьте употребление алкоголя, поскольку он снижает усвоение кальция. Женщинам рекомендуется употреблять до одного напитка в день, а мужчинам - до двух. Такая умеренность поможет сохранить здоровье костей и улучшить общее самочувствие.

Злоупотребление сладкими газированными напитками

Для укрепления костей сократите потребление газированных напитков, которые могут вымывать кальций из организма. Употребляйте воду, травяные чаи или обогащенные кальцием напитки, или растительное молоко. Это поможет поддерживать здоровье костей и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Курение табака

Курение снижает кровоснабжение и нарушая восстановление костей, что приводит к их хрупкости и ослаблению. Отказ от табака поможет сохранить кости крепкими и снизить риск возможных переломов. Хотя это непросто, однако защита вашего здоровья стоит усилий.

Отсутствие оптимального количества калорий в рационе

Недостаточное потребление калорий с возрастом, когда их масса уменьшается, может ослабить кости. Поэтому важно поддерживать здоровье костей через сбалансированную диету, которая обеспечивает необходимые калории, кальций, витамин D и белок.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки могут замедлять метаболизм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.