8 полезных пищевых привычек для здоровья сердца: советы диетологов

Хотя генетика может влиять на риск сердечных заболеваний, ваши пищевые привычки также играют ключевую роль в здоровье сердца. К счастью именно эти привычки являются одними из простейших переменных факторов.

Если вы хотите улучшить работу своего сердца, ознакомьтесь с советами диетологов по здоровому питанию, которые можно внедрить прямо сейчас. Их опубликовало издание eatthis.com.

Начните день с дыни

Диетологи утверждают, что добавление дыни в ваш утренний рацион может значительно улучшить здоровье сердца. Поэтому этот фрукт не только очень вкусный, но и очень полезный.

"Дыня богата калием и антиоксидантами. Она содержит много питательных веществ, таких как клетчатка, витамин С, бета-каротин и витамин А. Эта комбинация помогает снижать артериальное давление и улучшает сосудистую функцию, а также способствует контролю веса", – говорит Сьюзан. Грили, RD, шеф-инструктор Института кулинарного образования.

Наслаждайтесь эдамаме

Для улучшения здоровья сердца, Эдамам является прекрасным вариантом как перекус или как дополнение к салату.

"Эдамаме содержит много клетчатки, белка, полезных жиров, витамина К и изофлавонов, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут защищать от сердечных заболеваний", – объясняет Грили.

Она отмечает, что изофлавоны также помогают снижать уровень холестерина ЛПНП. Но помните, не злоупотребляйте солью, потому что натрий может способствовать гипертонии.

Перекусить клубникой

Сезон клубники – это отличный повод для улучшения здоровья сердца. Антиоксиданты в клубнике способствуют снижению уровня холестерина ЛПНП.

"Клубника является отличным источником калия, который помогает снижать артериальное давление и уменьшать воспаление", – говорит Грили.

Добавьте сладкий картофель в рацион

Хотя картофель фри не одобряется кардиологами, сладкий картофель полезен для сердца.

"Сладкий картофель богат клетчаткой и калием, что улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы", – объясняет диетолог Сара Шлихтер. Она отмечает, что полифенолы и антиоксиданты в сладком картофеле помогают уменьшить воспаление.

Употребляйте больше цельнозерновых продуктов

Диеты с низким содержанием углеводов могут быть полезны, но цельнозерновые продукты помогают работе организма. Исследования показывают, что цельнозерновые продукты снижают риск ишемической болезни сердца.

"Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, которая помогает снижать уровень холестерина и улучшает здоровье сердца", – говорит Шлихтер.

Не забывайте об омега-3 жирных кислотах

Продукты, богатые омега-3, важны для здоровья сердца.

"Рыба из холодных вод, такая как тунец, лосось, форель, скумбрия и сардины, богата омега-3 жирными кислотами, снижающими воспаление в артериях и помогающими контролировать артериальное давление", – говорит диетолог Кэтрин Басбаум.

Употребляйте овощи

Овощи, особенно крестоцветные, оказывают положительное влияние на здоровье сердца.

"Броколи, брюссельская капуста, капуста и цветная капуста содержат антиоксиданты, которые снижают воспаление. Они также помогают уменьшать накопление кальциевых отложений в сосудах", - говорит диетолог Эбби Уичилл.

Добавьте миндаль в свой рацион

Вам не обязательно исключать из своего рациона продукты с высоким содержанием жира. Миндаль является отличной закуской для здоровья сердца.

"Миндаль улучшает регуляцию сердечного ритма и снижает негативные последствия стресса на сердце", – заключает диетолог Тоби Смитсон.

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