8 преимуществ авокадо для здоровья: идеальный продукт для тех, кто хочет похудеть

Этот фрукт, популярный и полезный для здоровья, стал настоящей звездой посреди источников нужных жиров. Кроме того, что авокадо вкусен, он имеет много полезных свойств для здоровья.

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Доказано, что авокадо может снизить уровень холестерина, улучшить чувство сытости и помочь в борьбе с жиром на животе. Больше о его предпочтениях пишет eatthis.com.

Уменьшает жир на животе

Исследования показали, что замена масла на масло авокадо, богатое мононенасыщенными и олеиновыми кислотами, может уменьшить накопление жира в области живота, снижая риск метаболического синдрома. В эксперименте Пенсильванского университета люди, которые ежедневно употребляли 40 граммов (примерно 3 столовые ложки) масла с высоким содержанием олеиновой кислоты, через четыре недели уменьшили количество жира на животе на 1,6%. Другие исследования подтверждают: богатая мононенасыщенными жирами диета способна предотвратить накопление жира в животе.

Угнетает аппетит

Добавьте ложку гуакамоле к своему блюду – и вы забудете голод на долгое время. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что участники, съедавшие половину авокадо во время обеда, снижали желание перекусить на 40% в течение следующих нескольких часов. Добавьте несколько ложек гуакамоле к своим блюдам для ощущения сытости.

Улучшает качество диеты

Исследование, проведенное Центрами контроля и профилактики заболеваний США, выявило, что употребление половины авокадо ежедневно связано с лучшим качеством питания и на 50% более низким риском метаболического синдрома. Люди, регулярно едящие авокадо, имеют более низкий индекс массы тела и употребляют больше овощей, клетчатки и витамина К.

Повышает усвояемость питательных веществ

Чтобы извлечь максимальную пользу от овощей, добавьте немного жира, желательно авокадо. В одном исследовании участники, которые ели салаты из авокадо, усваивали в 3-5 раз больше полезных каротиноидов. Поэтому добавляйте авокадо в салаты или используйте масло авокадо в заправках, чтобы увеличить питательную ценность блюд.

Снижает уровень "плохого" холестерина

Исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что диета по авокадо способствует снижению уровня ЛПНП (плохого холестерина) на 13,5 мг/дл, что существенно снижает риск сердечных заболеваний. Исследователи связывают это с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, помогающих регулировать уровень холестерина.

Сражается со свободными радикалами

Антиоксиданты в авокадо помогают нейтрализовать свободные радикалы, повреждающие клетки и ДНК, а также могут замедлить метаболизм. В этом аспекте авокадо похож на оливковое масло, считающееся одной из причин низкой заболеваемости в средиземноморских странах.

Снижает риск развития диабета

Авокадо не только богат полезными жирами, но и содержит около 14 граммов клетчатки и 66% суточной потребности в витамине К, что способствует регуляции метаболизма сахара и повышению чувствительности к инсулину. Исследования показали, что люди, получающие достаточное количество витамина К, имеют на 19% меньший риск диабета.

Ускоряет метаболизм и повышает выносливость

Авокадо может обеспечить естественный заряд энергии для тренировок. В исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, было обнаружено, что люди на диете с высоким содержанием мононенасыщенных жиров показывали более высокий уровень физической активности и более быстрый метаболизм по сравнению с диетой, содержащей насыщенные жиры.

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