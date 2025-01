8 продуктов, повышающих женское либидо

Прежде чем рисковать здоровьем из-за препарата для повышения либидо, рассмотрите натуральные альтернативы. Исследования показывают, что женщины получают лишь одно дополнительное наслаждение в месяц, а употребление "женской виагры" может вызвать сонливость, тошноту и снижение давления.

Видео дня

Поэтому следует попробовать продукты, которые улучшают настроение и гормональный баланс без побочных эффектов. Какие привычные продукты могут улучшить либидо и общее состояние здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Шпинат

Шпинат не только помогает снизить аппетит, но и улучшает настроение благодаря положительному влиянию на кровообращение. В частности, этот продукт богат магнием, который уменьшает воспаление в сосудах, что способствует лучшему кровотоку. Это повышает возбуждение и улучшает общее самочувствие.

Зеленый чай

Для улучшения сексуального влечения попробуйте выпивать по чашке зеленого чая. Катехины в нем помогают уменьшить жир на животе, ускоряя преобразование жира в энергию. Они также улучшают кровообращение, стимулируя высвобождение оксида азота, что расширяет сосуды. Рекомендуется пить до четырех чашек в день для лучшего результата.

Песто

Кедровые орехи, являющиеся основным ингредиентом соуса песто, богаты цинком, который стимулирует сексуальное влечение у женщин. Более высокий уровень цинка в организме может повысить это желание. Включение этого продукта в рацион может иметь положительный эффект на либидо.

Красное вино

Для повышения либидо и снижения нервозности перед свиданием выпейте 150-300 мл красного вина. Исследования показали, что умеренное потребление этого напитка может увеличить сексуальное влечение, поскольку способствует выработке оксида азота, что расслабляет артерии и улучшает кровоток. Однако не пейте больше двух стаканов, поскольку это может иметь обратный эффект.

Стейки и бургеры

Если вы испытываете снижение либидо из-за постоянной усталости и стресса, причина может быть в дефиците железа. Для улучшения состояния добавляйте в рацион шпинат, красное мясо и печень. Также включайте йогурт с пробиотиками, жирную рыбу и добавки с L-глютамином для улучшения усвоения железа. Это поможет повысить уровень энергии и снова вернуть желание к интимным отношениям.

Жирная рыба

Жирная холодноводная рыба, такая как лосось, сардины и тунец, богата омега-3, которые поддерживают здоровье сердца и повышают уровень дофамина в мозге. Это улучшает кровообращение и может повысить возбуждение. Дофамин также способствует расслаблению и улучшает взаимодействие с партнером, что может сделать интимные отношения более приятными.

Кофе

Кофе — популярный выбор для первого свидания, и не зря. Наукой доказано, что у женщин потребление кофе может повысить желание заниматься сексом. Мужчины более чувствительны к кофеину и чувствуют эффект уже через 10 минут.

Темный шоколад

Темный шоколад может поднять настроение благодаря флавоноидам, которые снижают стресс и расслабляют сосуды, улучшая кровообращение. Эти вещества также могут уменьшить жировые отложения, повышая вашу уверенность. Выбирайте темный шоколад с высоким содержанием какао, который является полезным для здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения могут улучшить сексуальный опыт.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.