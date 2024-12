Эффективные упражнения из пилатеса, которые улучшат ощущения во время секса

Хотите повысить уверенность и удовольствие в спальне? Попробуйте добавить в свою рутину упражнения по пилатесу, которые эффективно укрепляют тело и улучшают интимную жизнь.

Кроме того, даже если вы новичок в этом, это может стать вашей новой страстью, которая не только улучшает гибкость, но и очищает мысли. Какие упражнения самые эффективные и как их следует выполнять, рассказали в Eat This, Not That.

Об эффективности пилатеса и укреплении тазового дна

Основные принципы пилатеса: центрирование, концентрация, контроль, точность, дыхание и плавность. Они способствуют улучшению силы тазового дна и общего тонуса. Такие тренировки помогут укрепить тело, стать более гибкими и достичь ваших целей.

Тренировки по пилатесу укрепляют мышцы тазового дна, поддерживающие органы таза. Это улучшает общую гибкость, силу тела и придает уверенности. Особое внимание следует уделить лобково-копчиковой мышце, которая отвечает за чувствительность и комфорт. Такая регулярная практика тренировок положительно влияет на здоровье и самочувствие.

Тренировка по пилатесу, улучшающая секс

Наклоны таза

Возьмите мяч для пилатеса и разместите его между бедрами чуть ниже колен. Лягте на спину, согните колени под углом 90° (вы должны заметить естественный изгиб в пояснице). На выдохе наклоните таз, прижимая спину к полу, а на вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 10 раз.

Шагание

Лягте на спину, согните колени, держа стопы на полу. На вдохе прижмите поясницу к полу, сохраняя таз в нейтральном положении. Выдыхая, поднимите левую ногу, согнув колено на 90° и держа голень параллельно полу, после чего, плавно опустите. Повторите то же самое для правой ноги, выполнив по 10 раз на каждую.

Круги ногами

Лягте на спину: правую ногу согните или выпрямите, прижав к полу, а левую поднимите вертикально. Выполните 6 кругов левой ногой по часовой стрелке, а затем против нее, удерживая бедра неподвижными и напрягая мышцы кора. Повторите упражнение для правой ноги.

