8 продуктов, вызывающих воспаление и формирующих жир на животе

Висцеральный жир на животе, который окружает органы брюшной полости, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет, сердечные болезни и проблемы с печенью. Именно ваши пищевые привычки, неправильный выбор продуктов и порции, влияют на накопление этого опасного жира.

Однако, если увеличить потребление клетчатки, ограничить алкоголь и отказаться от сахара, вполне реально контролировать жировые отложения. В Eat This, Not That рассказали, в каких воспалительных продуктах лучше избегать, чтобы снизить жир на животе.

Выпечка

Приготовление домашней выпечки вместо готовых магазинных аналогов, может быть лучшим выбором для вашей талии. Маффины и пирожные с полок магазинов часто содержат много сахара и калорий, а также могут содержать вредные транс-жиры, которые вызывают воспаление, способствуют накоплению жира в животе и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Белый хлеб

Избегайте белого хлеба, поскольку он содержит мало питательных веществ и клетчатки. Учтите, что клетчатка важна для чувства сытости и контроля голода, что может помочь в выборе более здоровой пищи. Рекомендуется потреблять около 22-34 граммов клетчатки в день, которые можно найти в таких продуктах, как: фасоль, чечевица, орехи, семена, овсянка, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.

Злаковые продукты

Если вы употребляете хлопья на завтрак учтите, что некоторые из них содержат много сахара и могут стать причиной накопления жира в животе. Выбирайте варианты в составе которых содержится до 5 граммов сахара на порцию. Также, избегайте продуктов, которые не содержат клетчатки.

Газированные напитки

В одной банке обычной газировки может быть около 40 граммов добавленного сахара, что превышает суточную норму. Избыточный сахар может вызвать воспаление, резистентность к инсулину и увеличение веса. Если хотите насладиться газированными напитками, выбирайте несладкую газировку или варианты с низким содержанием сахара.

Коктейли

Избегайте сладких алкогольных напитков, поскольку они могут вызывать воспаление и накопление жира на животе. Кроме того, алкоголь также может вызвать проблемы с печенью и кишечником, а его чрезмерное потребление связано с увеличением висцерального жира. А потому, лучше выбирайте напитки без сахара и ограничивайте употребление алкоголя до двух порций в день.

Попкорн из микроволновой печи

Избегайте такого попкорна, поскольку он может способствовать накоплению жира на животе из-за высокого количества натрия и трансжиров в своем составе. Кроме того, хотя попкорн содержит клетчатку, однако ароматизированные варианты со сливочным маслом являются наименее здоровыми.

Батончики

Выбирайте цельные продукты вместо готовых закусок, чтобы избежать лишнего сахара, транс-жиров и низкой клетчатки, которые могут способствовать накоплению жира на животе. Если вы все же хотите перекусить батончиками, ищите те, что содержат менее 5 г добавленного сахара, 0 г транс-жиров и хотя бы 3 г клетчатки.

Чипсы

Избегайте чипсов, поскольку этот снек содержит натрий и транс-жиры, которые могут вызвать воспаление и накопление жира на животе. Хотя натрий необходим, чрезмерное потребление может привести к проблемам со здоровьем.

