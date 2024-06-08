Восемь самых полезных замороженных обедов: на какие продукты стоит обратить внимание

Многие обращают внимание на замороженные обеды, которые удобны и превращают время приготовления пищи в легкую прогулку. Однако не все эти блюда полезны с точки зрения питательной ценности. Чтобы помочь вам сделать более здоровый выбор, Eatthis подготовил список из восьми самых полезных замороженных обедов, которые не только быстры и удобны, но и содержат полезные для здоровья ингредиенты.

1. Ньокки из цветной капусты

Ньокки из цветной капусты – это овощная версия классического итальянского блюда. Этот замороженный обед из пяти простых ингредиентов – цветной капусты, цветов маниоки, картофельного крахмала, оливкового масла и морской соли – является одновременно питательным и вкусным.

При 140 калориях на порцию в 1 стакан, она содержит 3 г жира, 6 г клетчатки, 0 добавленного сахара и даже 2 г белка. Разнообразить блюдо можно, добавив томатный соус и немного нежирного белка, например, фарш индейки.

2. Бурито с фасолью и рисом

Замороженные бурито с фасолью и рисом – это сытный и богатый клетчаткой вариант. В каждой упаковке по два бурита вы можете разогреть одно из них или съесть целую упаковку. Каждый содержит 5 г клетчатки и 13 г белка, что делает его сытным и питательным выбором для быстрого перекуса.

3. Жареная чесночная капуста

Для быстрого и здорового ужина в азиатском стиле попробуйте жареную чесночную капусту. Капуста – источник питательных веществ, богата антиоксидантами, витамином С и витамином К.

В сочетании с чесноком и соусом она становится низкокалорийным вариантом – всего 130 калорий на чашку. Чтобы сделать его сытнее, добавьте сверху немного курицы или тофу.

4. Цветная капуста с рисом без курицы

Если вы соблюдаете растительный образ жизни, вам стоит попробовать жареную цветную капусту с рисом без курицы. В этом вегетарианском варианте используется текстурированный гороховый белок, имитирующий вкус курицы. С 7 граммами белка, 10 граммами клетчатки и ограниченным количеством жиров этот замороженный ужин является полноценным продуктом питания.

5. Плов из булгуру с кабачками и фетой

Плов из булгуру с мускатным орехом и фетой – это отличная возможность почувствовать вкус средиземноморской кухни. Изготовленный из булгура, он богат клетчаткой, железом и марганцем. Это отличный выбор, если вы ищете новые вкусы, наслаждаясь полезной едой.

6. Вегетарианские бургеры из киноа

Для здоровой и сытной альтернативы бургерам попробуйте вегетарианские бургеры из киноа. Изготовленные из смеси киноа, черной фасоли, красного перца, жареной кукурузы и лука, эти бургеры содержат 8 граммов жира, 4 г клетчатки и лишь 13% от рекомендованной суточной нормы натрия.

7. Веганская паста Болоньезе Боул

Веганская паста Болоньезе Боул – это веганская версия классического блюда. Вместо мясного фарша в этом замороженном обеде на одну порцию используется текстурированный пшеничный белок – вкусная и полезная альтернатива. С 13 г клетчатки, 30 г белка и минимальным содержанием сахара и жира, это питательный выбор для любителей макаронных изделий.

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