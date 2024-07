8 секретов Испании: как поддерживать здоровый вес и пропорции тела

Испанцы известны своим здоровым внешним видом и стройностью, что часто связано с их стилем жизни и питанием, богатым на оливковое масло, рыбу и свежие овощи. Кроме того, испанцы преимущественно активные люди, которые любят много гулять и ходить пешком, что способствует поддержанию их физической формы и помогает бороться со стрессом.

Что позволяет испанцам оставаться в форме и какие их действия могут помочь бороться с лишним весом? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Борьба со стрессом

Испанцы не позволяют стресс встать на пути их счастливой жизни. Они не истощают себя нескончаемыми дедлайнами и ставят свое психическое здоровье в приоритете. Кроме того, именно стресс провоцирует накопление гормона кортизола, скапливающегося в нижней части живота. Также, под стрессом организм активирует режим борьбы или побега, что приводит к выделению гормонов, которые могут увеличивать желание сахара и хранение жира.

Регулярные прогулки

Ходьба – это прекрасное упражнение, которое легко для суставов и не требует специального оборудования. Испанцы пытаются гулять и преодолевать большие расстояния в течение дня, что помогает им держать тело в форме. К тому же, в этом им помогает теплый климат.

Они едят тапас

Тапас – это маленькие блюда, которые идеально подходят для совместного употребления с вином или пивом. Это овощные, мясные и творожные закуски, которые можно есть во время прогулок, с пивом во время разговора с друзьями и до поздней ночи.

Совместное употребление больших порций

Испанцы привыкли делить одну большую порцию традиционной паэльи, которая состоит из риса, трав и морепродуктов, таких как мидии и креветки. Это очень сытное и вкусное блюдо, где каждый может найти что-то по вкусу.

Тратят больше времени на еду

Для испанцев совместный прием пищи – это общение и налаживание связей. Они не привыкли спешить с едой, поэтому иногда ужин с друзьями может длиться до двух часов. Это позволяет каждому куску перевариться, прежде чем вы захотите съесть больше.

Потягивают, а не глотают алкоголь

Испанцы ежегодно экономят многие калории на алкоголе, благодаря их привычке потягивать алкоголь вместо того, чтобы выпивать его полностью. Таким образом они наслаждаются вкусом, улучшают свое настроение и не вредят своей фигуре.

Едят жирную пищу

В Испании полагают, что здоровые жиры в сыре или мясе способны держать их сытыми дольше, не вызывая желания съесть употребить лишние калории. Кроме того, в Испании обед обычно принимают между 13:00 и 16:00, а вечер начинается только с 21:00 или 22:00, поэтому важно есть насыщенно.

Танцуют до восхода солнца

Испанцы любят выходить на продолжающиеся до утра вечеринки. Они танцуют и наслаждаются едой вместе с друзьями. Однако их культура отличается минимальным стрессом, качественной пищей и положительными отношениями, что позволяет им сохранять здоровый вес тела.

