8 сигналов организма, свидетельствующих об отказе от сыра: мнения экспертов

Что может быть лучше пиццы "4 сыра" или сырного ассорти к вину? Хотя сыр является популярным ингредиентом среди многих любимых блюд, однако важно потреблять его в меру, поскольку он может иметь высокое содержание жира и натрия.

В частности, некоторые исследования связывают чрезмерное потребление сыра с риском развития хронических заболеваний, поэтому специалисты советуют ограничивать его количество и выбирать менее жирные сорта. В Eat This, Not That! поделились невероятными текущими эффектами отказа от сыра его преимуществами для здоровья.

Улучшение тона и текстуры кожи

Доказано, что молочные продукты могут повышать уровень инсулина, что приводит к избыточной выработке кожного сала, способствующего к появлению акне. Поэтому уменьшение потребления молочных продуктов, включая сыр, может положительно повлиять на состояние кожи.

Уменьшение вздутия

При проблемах с пищеварением могут возникать вздутие живота. Расстройства желудка могут вызывать молочные продукты из-за чувствительности к лактозе. Это связано с недостаточностью ферментов для расщепления молочного сахара. Поэтому ограничение или исключение сыра и молочных продуктов может помочь избежать проблемы.

Меньше головных болей и мигрени

Сыры с высоким содержанием аминокислоты тирамина, а именно выдержанный чеддер, швейцарский, пармезан, голубые сыры (например, горгонзола) и камамбер, могут вызывать мигрени. Если вы часто страдаете от мигрени, вам следует ограничить потребление таких продуктов.

Снижение уровня холестерина

Сыр содержит большое количество насыщенных жиров, повышающих уровень вредного холестерина, способствующий образованию жировых отложений в артериях, что увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Отказ от сыра может помочь контролировать уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых осложнений.

Похудение

Потребление сыра может мешать похудению из-за высокого содержания калорий, жира, сахара и натрия. Хотя частичное ограничение сыра может помочь контролировать вес, но важно не исключать его полностью из рациона, а заменять менее жирными альтернативами.

Снижение риска развития рака

Уменьшение потребления сыра и молочных продуктов может снизить риск рака из-за меньшего приема казеина, содержащегося в молоке. Казеин может способствовать росту опухолей некоторых видов рака, включая рак предстательной и рак молочной железы, особенно при высоком потреблении сыра.

Уменьшение воспаления

Молочные продукты могут содержать добавки, консерванты и гормоны, способствующие воспалению. Для тех, кто не готов полностью исключать сыр из рациона, может выбирать менее модифицированные варианты с меньшим количеством добавок.

Экологический образ жизни

Производство сыра требует больших земельных площадей и большого количества воды, что может способствовать выбрасыванию метана в атмосферу. Именно поэтому отказ от сыра может положительно повлиять не только на здоровье, но и на планету.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о лучших нежирных сырах для похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.