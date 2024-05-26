10 лучших нежирных сыров для похудения: за и против обезжиренных продуктов

Вопреки распространенному мнению, вам не нужно полностью отказываться от сыра, когда вы пытаетесь похудеть или улучшить свое здоровье. Хотя многие виды сыра содержат много жиров и калорий, существует множество вкусных и сытных вариантов с низким содержанием жира. Eatthis рассказал что такое обезжиренный сыр, и как он может поддержать ваши усилия по похудению.

За и против обезжиренного сыра

Обезжиренный сыр – это тип сыра, из которого при переработке удаляют жир. Это приводит к его меньшему содержанию, обычно оно составляет 2% молочного жира или меньше. Этот продукт является прекрасной альтернативой для тех, кто стремится снизить потребление жиров, не жертвуя при этом своей любовью к сыру.

Выбор обезжиренного творога может иметь многочисленные преимущества. Во-первых, он содержит меньше насыщенных жиров, часто негативно влияющих на уровень холестерина. Заменив насыщенные жиры более здоровыми альтернативами, вы можете положительно повлиять на общее состояние своего здоровья.

Кроме того, обезжиренный сыр менее калорийным, что помогает контролировать вес без ущерба для потребления белка. Более того, он обеспечивает основные питательные вещества, такие как белок и кальций, способствуя общему благополучию.

Однако меньше жира в продукте часто означает меньше вкуса. Уменьшение жира в сырах часто приводит к менее приятной текстуре. Кроме того, в них используются вяжущие вещества, в результате чего этот сыр становится менее вкусным.

Как обезжиренный творог может способствовать похудению

Важно отметить, что потребление обезжиренного творога само по себе не приведет к похудению. Однако включение его в сбалансированный рацион может способствовать снижению общего потребления калорий и увеличению потребления белка, что полезно для контроля веса.

Во-первых, этот продукт помогает снизить потребление калорий. Заменяя высококалорийные сыры альтернативами, вы можете наслаждаться схожими вкусами, снижая при этом общую калорийность.

Во-вторых, обезжиренный творог обычно содержит такой же уровень белка, как и жирные сорта. Увеличение его потребления может улучшить ощущение сытости и помочь в поддержании мышц, что в конечном итоге будет способствовать достижению ваших целей по контролю веса.

Советы по выбору и подаче обезжиренного сыра

1. Выбирайте более твердые сыры

Крепкие сыры предлагают больше аромата, что позволяет наслаждаться их вкусом с меньшим количеством, тем самым снижая потребление калорий. Подумайте об использовании острого чеддера вместо более мягких вариантов, таких как Колби Джек или выбирайте голубой сыр вместо американского в салатах.

2. Попробуйте тертый сыр

Преимущество тертого сыра заключается в том, что он более эффективно распространяет свой вкус. Высококачественные тертые сыры, такие как пармезан или романо обеспечивают взрыв вкуса с небольшим количеством. Например, столовая ложка тертого пармезана содержит всего 21 калорию и чуть более одного грамма жира.

3. Помните о порциях

Несмотря на то что обезжиренные сыры содержат меньше жира, они все равно могут быть калорийными. Помните размер порций, чтобы эффективно контролировать потребление калорий.

Вот список обезжиренных сыров, отсортированных от самого высокого до самого низкого содержания жира в порции.

Рикотта (отчасти обезжиренный). Имея всего 10 граммов жира и 6 граммов насыщенных жиров на порцию в 1/2 стакана, сыр Рикотта является отличным низкокалорийным вариантом для различных рецептов.

Швейцарский. Содержит 7 граммов жира и 4 грамма насыщенных жиров на кусочек, швейцарский сыр добавляет вкуса, не перегружая ваш рацион калориями.

Пармезан (с пониженным содержанием жира). Этот вариант тертого сыра содержит примерно 6 граммов жира на 28 граммов, что делает его вкусным и относительно низкокалорийным выбором для дополнения многих блюд.

Монтерей (с пониженным содержанием жира). Сыр Монтерей Джек содержит всего 6 граммов жира на 28 граммов, что делает его универсальным, не добавляя слишком много жира в вашу еду.

Моцарелла (частично обезжиренная). Содержит 5 граммов жира и 3 грамма насыщенных жиров на 28 граммов, частично обезжиренная моцарелла позволяет наслаждаться тающей во рту текстурой в менее жирной форме.

Мюнстер (с пониженным содержанием жира). Каждый кусочек сыра Мюнстер содержит примерно 5 граммов жира, что делает его отличным вариантом для ароматных бутербродов или сыров на гриле.

Проволоне (с пониженным содержанием жира). С 5 граммами жира (из них 3 грамма насыщенных) на 28 граммов сыра, проволоне добавляет мягкого, но сытного вкуса разным блюдам.

Мексиканская смесь (с пониженным содержанием жира). Обычно производится из комбинации сыров, этот вариант предлагает около 5 граммов жира на порцию 1/4 чашки, обеспечивая превосходное дополнение без чрезмерного содержания жира.

Чеддер (с пониженным содержанием жира). Этот вариант сыра часто содержит всего 2 грамма общего жира, и с них 1 грамм насыщенных, на 28 граммов, что делает его одним из самых низких по содержанию жиров.

Кисломолочный сыр (1%) Высоко ценится за высокое содержание белка и низкое содержание жира, домашний сыр является универсальным выбором, поскольку содержит только 1 г жира на 100 граммов на порцию.

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