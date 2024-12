8 способов быстрого похудения: преимущества смузи в рационе

Завтрак необходим для получения энергии на весь день и контроля голода, что способствует здоровому похудению. Поэтому, если вы ненавидите завтраки и каждое утро избегаете этого приема пищи, вы можете иметь определенные проблемы с похудением.

В случае, если вам трудно изменить свои привычки или нет свободного времени на приготовление завтрака, попробуйте заменить полноценные блюда на протеиновые коктейли. Как это поможет улучшить потерю веса и улучшить здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Смузи для похудения

Многочисленные исследования показали, что замена пищи на белковые смузи позволяет снизить вес без физических упражнений, с улучшением общего здоровья. Кроме того, напитки, богатые белком, способствуют более эффективному похудению и удержанию веса, даже без ограничений в рационе. Таким образом, согласно мета-анализу 20 исследований, проведенному в 2013 году в The American Journal of Clinical Nutrition, диета с высоким содержанием белка, которая включает напитки, помогла одному из участников похудеть на 11 кг всего за 6 недель.

Растительные белки

Растительные белки являются популярной альтернативой молочным добавкам благодаря низкому содержанию сахара и высокому количеству клетчатки. Переход на растительные белки может улучшить ваше самочувствие, помочь в изменении состава тела и поддержать восстановление мышц. Кроме того, вегетарианские белки имеют меньшее содержание сахара и более здоровый жир, что полезно для кишечника.

Рост мышц

Вегетарианский белковый порошок является важным ингредиентом для смузи, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови и инсулина, что важно для похудения. Исследования доказывают, что завтраки с высоким содержанием белка эффективно поддерживают нормальный уровень сахара в крови и помогают организму эффективно сжигать жир.

Экспериментируйте со вкусами

Миндальное молоко, бананы и грецкие орехи в составе смузи, могут помогать избежать чувства голода и добавлять напитку необходимой сладости. Менее чем за неделю употребления такого смузи можно увидеть первые признаки потери веса, стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить пищевые привычки.

Замените кофе чаем

Матча, японский порошковый зеленый чай, может стать лучшим выбором для похудения благодаря высокому содержанию эпигалокатехингалата (EGCG), который помогает сжигать жир и снижает образование новых жировых клеток, особенно в области живота. Исследования показывают, что регулярное потребление 136 мг EGCG (в одной порции матча) помогает потерять больше жира, чем обычный зеленый чай. Для достижения лучших результатов можно добавить матча в смузи или выпить его как отдельный напиток.

Пейте во время бранча

Переход к более позднему завтраку может помочь поддерживать стройность. Согласно исследованию, ночное голодание или поздний завтрак, уменьшает "пищевое окно" и помогает организму сжигать жир. Чтобы улучшить метаболизм, попробуйте делать перерыв на 12 часов между ужином и завтраком.

Поставьте будильник

Наука доказывает, что люди, которые просыпаются поздно (примерно в 10:45), потребляют на 248 калорий больше, едят меньше фруктов и овощей и больше фастфуда. В то же время те, кто просыпается рано, здоровее, стройнее и счастливее. А потому, попробуйте каждую неделю просыпаться раньше, постепенно смещая будильник на 15 минут. Это поможет улучшить ваши привычки и поддержать здоровье.

Рецепт смузи к завтраку

Малина - это полезная ягода, которая имеет много волокон и прекрасно подходит для похудения. Если у вас нет свежей малины, вполне подойдет замороженная, которая часто имеет больше питательных свойств, благодаря шоковому методу сохранения.

Ингредиенты:

60 г замороженной малины

1/2 замороженного банана

15 г грецких орехов

120 мл несладкого миндального молока

Вода для смешивания (по желанию)

1 кусочек темного шоколада, натертого на терке

Смешать все ингредиенты в блендере, после чего натрите темный шоколад. Добавьте его к готовому смузи и потребляйте.

Пищевая ценность: 285 калорий, 7 г жира, 26 г углеводов, 7 г клетчатки, 12 г сахара, 30 г белка.

