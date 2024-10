Самое вкусное смузи для похудения: рецепт для полезного начала дня

Чтобы избавиться от лишнего жира, включайте в рацион смузи с высоким содержанием белка и пейте такой напиток после тренировок, чтобы предоставить мышцам питательные вещества. Это поможет наращивать мышечную массу и будет способствовать естественной потере веса.

Выбирайте напитки с минимальным количеством жира и высоким содержанием клетчатки, которые прекрасно насыщают и способствуют лучшим результатам. В Eat This, Not That рассказали, как приготовить полезную протеиновую полосу из клубники и банана, которое следует сделать к завтраку.

Ингредиенты:

1 мерная ложка вегетарианского протеинового порошка

⅓ стакана замороженной клубники

¼ замороженного банана

⅓ столовые ложки миндального масла

⅓ стакана немолочного молока (миндального, кокосового или орехового)

Немного воды для смешивания

Протеиновое смузи с бананом и клубникой является полезным десертом, который обогащен клетчаткой, белком и даже содержит немного здорового жира. Этот напиток содержит всего 232 калории, что делает его отличным выбором к завтраку для здорового похудения.

Чтобы приготовить такое вкусное смузи, достаточно перебить ингредиенты в нужных пропорциях в чаше блендера до однородного состояния. Подавать готовый напиток следует сразу после приготовления, разлив его в стакан.

