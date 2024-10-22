Самое вкусное смузи для похудения: рецепт для полезного начала дня
Чтобы избавиться от лишнего жира, включайте в рацион смузи с высоким содержанием белка и пейте такой напиток после тренировок, чтобы предоставить мышцам питательные вещества. Это поможет наращивать мышечную массу и будет способствовать естественной потере веса.
Выбирайте напитки с минимальным количеством жира и высоким содержанием клетчатки, которые прекрасно насыщают и способствуют лучшим результатам. В Eat This, Not That рассказали, как приготовить полезную протеиновую полосу из клубники и банана, которое следует сделать к завтраку.
Ингредиенты:
- 1 мерная ложка вегетарианского протеинового порошка
- ⅓ стакана замороженной клубники
- ¼ замороженного банана
- ⅓ столовые ложки миндального масла
- ⅓ стакана немолочного молока (миндального, кокосового или орехового)
- Немного воды для смешивания
Протеиновое смузи с бананом и клубникой является полезным десертом, который обогащен клетчаткой, белком и даже содержит немного здорового жира. Этот напиток содержит всего 232 калории, что делает его отличным выбором к завтраку для здорового похудения.
Чтобы приготовить такое вкусное смузи, достаточно перебить ингредиенты в нужных пропорциях в чаше блендера до однородного состояния. Подавать готовый напиток следует сразу после приготовления, разлив его в стакан.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как приготовить смузи для похудения.
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