УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Лучшие смузи для похудения: что приготовить для успешного начала дня

Александра Кошовая
Новости медицины
2 минуты
156
Лучшие смузи для похудения: что приготовить для успешного начала дня

Даже если у вас мало времени на приготовление завтрака, вы всегда можете найти несколько минут, чтобы приготовить простые и полезные смузи, которые помогут поддержать тело и способствовать похудению. Попробуйте улучшить свое здоровье и изменить тело благодаря вкусным напиткам, поддерживающим здоровье желудка.

Как такие смузи способствуют улучшению самочувствия, помогают потерять лишний вес и что нужно для их приготовления? Универсальными рецептами из простых ингредиентов поделились в Eat This, Not That.

Смузи для похудения

Попробуйте заменить обычный завтрак или обед на низкокалорийный сок или смузи, чтобы уменьшить вес и улучшить общее состояние. Многие фрукты и овощи низкокалорийные, богатые клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, что способствует ощущению сытости и энергии. Исследования показали, что употребление 240 мл овощного сока с низким содержанием натрия ежедневно помогает похудеть на 1,8 кг больше за 12 недель. Это не только поможет сбросить килограммы, но и улучшит ваше самочувствие.

Шоколадный смузи для пробуждения

150 калорий, 2,5 г жира, 10 г белка, 8 г сахара, 7 г клетчатки

Ингредиенты:

  • 240 мл несладкое миндальное молоко
  • 240 мл шпинат
  • 1 замороженный банан
  • 15 г несладкий какао-порошок (2 ст. л.)
  • 15 г зеленый суперфуд (1 ст. л.)
  • 30 г белкового порошка (2 ст. л.)
  • 240 г льда

Смузи для плоского живота

Выбирайте свежевыжатые соки вместо напитков в бутылках, поскольку таким образом вы контролируете их состав и избегаете вредных добавок. Кроме того, сырые соки помогают улучшить пищеварение благодаря сохранению природных ферментов. Это может уменьшить вздутие живота и способствовать регулярному опорожнению. 

Имбирный ананасовый зеленый сок 

90 калорий, 0,5 г жира, 3 г белков, 15 г сахара, 0 г клетчатки

Ингредиенты:

  • 3 чашки шпината
  • 1 средний огурец
  • ¾ стакана свежего ананаса
  • 1 столовая ложка свежего корня имбиря

Смузи для подтяжки тела

Белок помогает уменьшить жир на животе и способствует формированию подтянутого тела. Попробуйте этот вкусный рецепт, чтобы улучшить свою форму.

Зеленый ванильно-миндальный смузи

180 калорий, 6 г жира, 11 г белка, 8 г сахара, 3 г клетчатки

Ингредиенты:

  • 1 стакан несладкой кокосовой воды
  • 2 стакана шпината
  • 1 замороженный банан
  • 2 столовые ложки миндального масла
  • 2 чайные ложки органического экстракта ванили
  • 4 столовые ложки белкового порошка
  • 1 стакан льда

Ранее OBOZ.UA рассказал, как не стоит готовить смузи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская