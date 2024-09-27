Лучшие смузи для похудения: что приготовить для успешного начала дня
Даже если у вас мало времени на приготовление завтрака, вы всегда можете найти несколько минут, чтобы приготовить простые и полезные смузи, которые помогут поддержать тело и способствовать похудению. Попробуйте улучшить свое здоровье и изменить тело благодаря вкусным напиткам, поддерживающим здоровье желудка.
Как такие смузи способствуют улучшению самочувствия, помогают потерять лишний вес и что нужно для их приготовления? Универсальными рецептами из простых ингредиентов поделились в Eat This, Not That.
Смузи для похудения
Попробуйте заменить обычный завтрак или обед на низкокалорийный сок или смузи, чтобы уменьшить вес и улучшить общее состояние. Многие фрукты и овощи низкокалорийные, богатые клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, что способствует ощущению сытости и энергии. Исследования показали, что употребление 240 мл овощного сока с низким содержанием натрия ежедневно помогает похудеть на 1,8 кг больше за 12 недель. Это не только поможет сбросить килограммы, но и улучшит ваше самочувствие.
Шоколадный смузи для пробуждения
150 калорий, 2,5 г жира, 10 г белка, 8 г сахара, 7 г клетчатки
Ингредиенты:
- 240 мл несладкое миндальное молоко
- 240 мл шпинат
- 1 замороженный банан
- 15 г несладкий какао-порошок (2 ст. л.)
- 15 г зеленый суперфуд (1 ст. л.)
- 30 г белкового порошка (2 ст. л.)
- 240 г льда
Смузи для плоского живота
Выбирайте свежевыжатые соки вместо напитков в бутылках, поскольку таким образом вы контролируете их состав и избегаете вредных добавок. Кроме того, сырые соки помогают улучшить пищеварение благодаря сохранению природных ферментов. Это может уменьшить вздутие живота и способствовать регулярному опорожнению.
Имбирный ананасовый зеленый сок
90 калорий, 0,5 г жира, 3 г белков, 15 г сахара, 0 г клетчатки
Ингредиенты:
- 3 чашки шпината
- 1 средний огурец
- ¾ стакана свежего ананаса
- 1 столовая ложка свежего корня имбиря
Смузи для подтяжки тела
Белок помогает уменьшить жир на животе и способствует формированию подтянутого тела. Попробуйте этот вкусный рецепт, чтобы улучшить свою форму.
Зеленый ванильно-миндальный смузи
180 калорий, 6 г жира, 11 г белка, 8 г сахара, 3 г клетчатки
Ингредиенты:
- 1 стакан несладкой кокосовой воды
- 2 стакана шпината
- 1 замороженный банан
- 2 столовые ложки миндального масла
- 2 чайные ложки органического экстракта ванили
- 4 столовые ложки белкового порошка
- 1 стакан льда
Ранее OBOZ.UA рассказал, как не стоит готовить смузи.
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