Лучшие смузи для похудения: что приготовить для успешного начала дня

Даже если у вас мало времени на приготовление завтрака, вы всегда можете найти несколько минут, чтобы приготовить простые и полезные смузи, которые помогут поддержать тело и способствовать похудению. Попробуйте улучшить свое здоровье и изменить тело благодаря вкусным напиткам, поддерживающим здоровье желудка.

Как такие смузи способствуют улучшению самочувствия, помогают потерять лишний вес и что нужно для их приготовления? Универсальными рецептами из простых ингредиентов поделились в Eat This, Not That.

Смузи для похудения

Попробуйте заменить обычный завтрак или обед на низкокалорийный сок или смузи, чтобы уменьшить вес и улучшить общее состояние. Многие фрукты и овощи низкокалорийные, богатые клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, что способствует ощущению сытости и энергии. Исследования показали, что употребление 240 мл овощного сока с низким содержанием натрия ежедневно помогает похудеть на 1,8 кг больше за 12 недель. Это не только поможет сбросить килограммы, но и улучшит ваше самочувствие.

Шоколадный смузи для пробуждения

150 калорий, 2,5 г жира, 10 г белка, 8 г сахара, 7 г клетчатки

Ингредиенты:

240 мл несладкое миндальное молоко

240 мл шпинат

1 замороженный банан

15 г несладкий какао-порошок (2 ст. л.)

15 г зеленый суперфуд (1 ст. л.)

30 г белкового порошка (2 ст. л.)

240 г льда

Смузи для плоского живота

Выбирайте свежевыжатые соки вместо напитков в бутылках, поскольку таким образом вы контролируете их состав и избегаете вредных добавок. Кроме того, сырые соки помогают улучшить пищеварение благодаря сохранению природных ферментов. Это может уменьшить вздутие живота и способствовать регулярному опорожнению.

Имбирный ананасовый зеленый сок

90 калорий, 0,5 г жира, 3 г белков, 15 г сахара, 0 г клетчатки

Ингредиенты:

3 чашки шпината

1 средний огурец

¾ стакана свежего ананаса

1 столовая ложка свежего корня имбиря

Смузи для подтяжки тела

Белок помогает уменьшить жир на животе и способствует формированию подтянутого тела. Попробуйте этот вкусный рецепт, чтобы улучшить свою форму.

Зеленый ванильно-миндальный смузи

180 калорий, 6 г жира, 11 г белка, 8 г сахара, 3 г клетчатки

Ингредиенты:

1 стакан несладкой кокосовой воды

2 стакана шпината

1 замороженный банан

2 столовые ложки миндального масла

2 чайные ложки органического экстракта ванили

4 столовые ложки белкового порошка

1 стакан льда

