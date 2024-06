Худший способ приготовления смузи: советы диетолога

Смузи считается символом здорового образа питания, ведь такой напиток состоит из полезных ингредиентов, обеспечивающих организм необходимыми питательными веществами. Однако, стоит помнить, что даже такие полезные напитки могут содержать много калорий и сахара, особенно если вы не контролируете состав и размер порции.

Чтобы избежать чрезмерного потребления калорий, следует осознанно подходить к выбору ингредиентов во время приготовления смузи. В Eat This, Not That! рассказали, какие ошибки можно допускать при смешивании ингредиентов и как именно приготовить полезные полосы.

Ограничьте калорийные ингредиенты

Чтобы приготовить не только полезный, но и вкусный напиток, в него обычно добавляют различные ингредиенты. Однако, некоторые из них могут быть слишком калорийными и содержать много сахара. В частности, речь идет о таких компонентах, как мед, ореховое масло и сок. Большая концентрация таких компонентов может превратить здоровый смузи в калорийный коктейль, а потому следует сохранять баланс с различными элементами.

Способ приготовления полезных смузи

Для приготовления полезного смузи необходимо позаботиться о наличии некоторых ингредиентов, которые помогут сохранять сытость. Чтобы получить сбалансированный коктейль, добавьте в него белка, в частности: молока, йогурта, протеиновую сыворотку, фрукты, шпинат, столовую ложку орехов и сливочное масло. Фрукты и овощи, не только делают ваш смузи вкуснее, но и добавляют клетчатки, которая как белок, надолго дает ощущение сытости, что важно для здорового питания.

