8 способов, которые помогают мгновенно избавляться от лишнего веса

Многие в стремлении избавиться от лишних килограммов, придерживаются специальных диет, требующих дополнительных затрат на продукты и добавки. Однако, даже употребляя сбалансированный рацион, из-за разнообразия дорогостоящих методов похудения остается недостижимым вызовом, из-за чего многие останавливаются еще в начале.

В Eat This, Not That! поделились советами от диетологов, которые должны помочь здоровой и устойчивой потере веса. Независимо от вашей цели, вы можете следовать этим советам для эффективного похудения.

Употребление овощей

Вместо того чтобы сосредотачиваться на ограничениях, попробуйте добавить больше здоровых низкокалорийных овощей в свой рацион. Они помогают дольше оставаться сытыми благодаря клетчатке и воде в своем составе. Попытайтесь сделать овощи более интересными, приготовив спагетти со спиральной овощной лапшой или добавив зелень в полосе.

Употребление полезных злаков

Хотя кетогенные диеты достаточно популярны, однако исключение зерновых может быть не лучшим решением для похудения. Исследования показывают, что употребление цельнозерновых продуктов может ускорить метаболизм и способствовать снижению веса. Кроме того, цельнозерновые продукты также связывают с понижением риска ожирения и диабета 2 типа.

Стакан воды перед завтраком

Даже если вы не очень привыкли завтракать, начните утро с нескольких стаканов воды. Это поможет вам избежать переедания в течение дня и предотвратить путание жажды с голодом. К тому же, вода также способствует увлажнению и контролю аппетита.

Жуйте медленнее

Чтобы ускорить потерю веса, попробуйте жевать еду медленнее, приобщая больше усилий. Это может снизить употребление калорий во время еды и помочь контролировать вес. Исследования показывают, что тщательное пережевывание пищи может снизить общее количество потребляемых калорий.

Ешьте полезные жиры во время каждого приема пищи

Чтобы снизить чувство голода и поддерживать длительное чувство сытости, добавляйте здоровые жиры к каждому приему пищи. Включайте в рацион авокадо, оливковое масло, орехи и сыр, чтобы помочь контролировать аппетит и избежать быстрого голодания.

Здоровый ночной сон

Потеря веса не зависит только от пищи и физических упражнений, потому что сон также играет немаловажную роль. Недостаточный отдых может повысить уровень стресса и отрицательно повлиять на гормоны, регулирующие вес. Чтобы нормально спать, рекомендуется снизить освещение и экраны за 30–60 минут до сна, читать, сделать растяжку или выпить горячий чай.

Зеленый чай на завтрак

Если вы ищете альтернативу кофе, попробуйте зеленый чай для улучшения обмена веществ и ускорения похудения. Чай пуэр, употребленный утром после завтрака, может помочь ускорить метаболизм и снизить жировые отложения.

Ведите пищевой журнал

Ведение пищевого журнала поможет вам лучше контролировать количество употребляемой пищи. Кроме того, использование журнала с возможностью загрузки фотографий может значительно облегчить процесс потери веса. Это позволяет лучше понять калорийный дефицит и более внимательно подходить к выбору пищи.

