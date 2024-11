8 стаканов в день: как организм реагирует на регулярное употребление воды

Чтобы иметь отличное самочувствие, здоровье и общий уровень энергии, пейте около 2 литров или 8 стаканов воды в день. Однако, помните, что потребности в воде могут отличаться в зависимости от вашей активности, климата и состояния здоровья.

Кроме того, прислушивайтесь к собственному телу и пейте тогда, когда вы чувствуете жажду или замечаете признаки обезвоживания. На что способна регулярная гидратация и как она влияет на тело, рассказали в Eat This, Not That.

Сохранение прохлады и избежание тепловой усталости

Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать увлажнение кожи и регулировать температуру тела. В частности, согласно отчету Международного журнала спортивной медицины известно, что испарение пота охлаждает организм, что помогает легче переносить жару.

Улучшение выносливости во время тренировки

Поддерживайте надлежащую гидратацию в течение дня, употребляя около 1900 мл воды. Это поможет вашему организму функционировать на оптимальном уровне, обеспечивая мышцы необходимой жидкостью для эффективных сокращений во время тренировок и соревнований. Помните, что недостаточное потребление воды может ухудшить результаты, поскольку мышцы теряют влагу, что снижает производительность. Кроме того, потеря даже 2% от массы тела из-за пота, может существенно повлиять на физическую и умственную работоспособность.

Нормальный цвет мочи

Чтобы оценить, достаточно ли вы пьете воды, обратите внимание на цвет мочи - она должна быть бледной. Кроме того, регулярность стула также свидетельствует о хорошем увлажнении и общем здоровье. Поэтому, если вы часто страдаете от запоров, это может быть знаком, что нужно увеличить потребление воды.

Контроль головной боли

Чтобы уменьшить частоту головных болей или мигрени, важно поддерживать хороший уровень увлажнения. Исследования показали, что увеличение ежедневного потребления воды на 1,5 литра может помочь облегчить симптомы. В группе, которая придерживалась этого режима, 47% пациентов отметили уменьшение боли на 6 или более по 10-балльной шкале. Поэтому убедитесь, что вы пьете достаточно воды каждый день.

Нормализация артериального давления

Если у вас гипотония (низкое кровяное давление), старайтесь выпивать не менее 8 стаканов воды по 240 мл в день. Это может помочь поддержать ваше кровяное давление на здоровом уровне, что особенно важно для пожилых людей.

Снижение развития камней в почках

Пейте много воды ежедневно, чтобы поддержать здоровье почек и уменьшить риск образования камней. Вода разбавляет соли и минералы, которые могут превратиться в болезненные кристаллы.

Снижение веса

Чувство голода часто можно спутать с жаждой, а потому держите стакан воды под рукой в течение дня. Вода поможет вам наполнить желудок и снизить тягу к еде. Кроме того, доказано, что употребление воды перед приемами пищи уменьшает количество потребленных калорий и способствует похудению.

Улучшение настроения и умственных способностей

Пейте достаточно воды, ведь мозг на 75% состоит из нее, а обезвоживание может снизить вашу когнитивную функцию и концентрацию. Исследования показали, что после восстановления водного баланса улучшаются результаты тестов на память и бодрость. Поэтому поддерживайте свой мозг в форме, увлажняя его.

