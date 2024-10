Что произойдет с телом, если выпить слишком много воды

Вода необходима нашему организму, поскольку она поддерживает важные процессы жизнедеятельности организма. Оптимальная гидратация необходима для работы мозга, поддержания энергии и обмена веществ, а также для выведения токсинов, нормализации пищеварения и здоровья кожи.

Видео дня

Хотя недостаточное количество воды может привести к обезвоживанию, которое вызывает усталость и истощение, следует помнить, что необходимо остерегаться чрезмерного употребления воды, так как это может быть опасно для здоровья. Как именно тело сигнализирует об избыточном количестве воды в организме, рассказали в Eat This, Not That.

Оптимальное количество воды в день

Ваше тело на 50-70% состоит из воды, поэтому важно поддерживать оптимальный уровень гидратации. Вода защищает ткани, помогает регулировать температуру тела и смазывает суставы, а также выводит отходы из организма. Рекомендуемая ежедневная норма - около 3,7 литра (15,5 чашки) для мужчин и 2,7 литра (11,5 чашки) для женщин.

Вред для работы почек

Не превышайте рекомендуемую норму потребления воды, поскольку это может привести к гипонатриемии или интоксикации водой. Здоровые почки могут выводить примерно до 1 л воды в час, а потому употребление более 1 литра в течение нескольких часов повышает риск осложнений работы почек.

Симптомы водной интоксикации

Следует внимательно относиться к симптомам гипонатриемии, таким как рвота, тошнота, растерянность и головные боли. Если не принять меры, это может привести к более серьезным состояниям, включая галлюцинации, судороги и нарушение мозговых функций. Чаще всего это случается у тех, кто занимается экстремальными видами спорта и пьет много воды без электролитов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему вы можете неправильно употреблять воду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.