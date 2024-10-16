Что произойдет с телом, если выпить слишком много воды
Вода необходима нашему организму, поскольку она поддерживает важные процессы жизнедеятельности организма. Оптимальная гидратация необходима для работы мозга, поддержания энергии и обмена веществ, а также для выведения токсинов, нормализации пищеварения и здоровья кожи.
Хотя недостаточное количество воды может привести к обезвоживанию, которое вызывает усталость и истощение, следует помнить, что необходимо остерегаться чрезмерного употребления воды, так как это может быть опасно для здоровья. Как именно тело сигнализирует об избыточном количестве воды в организме, рассказали в Eat This, Not That.
Оптимальное количество воды в день
Ваше тело на 50-70% состоит из воды, поэтому важно поддерживать оптимальный уровень гидратации. Вода защищает ткани, помогает регулировать температуру тела и смазывает суставы, а также выводит отходы из организма. Рекомендуемая ежедневная норма - около 3,7 литра (15,5 чашки) для мужчин и 2,7 литра (11,5 чашки) для женщин.
Вред для работы почек
Не превышайте рекомендуемую норму потребления воды, поскольку это может привести к гипонатриемии или интоксикации водой. Здоровые почки могут выводить примерно до 1 л воды в час, а потому употребление более 1 литра в течение нескольких часов повышает риск осложнений работы почек.
Симптомы водной интоксикации
Следует внимательно относиться к симптомам гипонатриемии, таким как рвота, тошнота, растерянность и головные боли. Если не принять меры, это может привести к более серьезным состояниям, включая галлюцинации, судороги и нарушение мозговых функций. Чаще всего это случается у тех, кто занимается экстремальными видами спорта и пьет много воды без электролитов.
Ранее OBOZ.UA рассказал, почему вы можете неправильно употреблять воду.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.