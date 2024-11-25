8 тревожных сигналов, указывающих на избыток углеводов в вашем рационе

Углеводы – важный источник энергии, но их чрезмерное потребление может оказывать негативное влияние на здоровье. От набора лишнего веса до кожных высыпаний и проблем с пищеварением – эти симптомы часто являются следствием несбалансированного рациона.

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Хотя организм нуждается в углеводах для нормального функционирования, их количество и качество должны быть под контролем. Издание eatthis.com рассказывает тревожные признаки, сигнализирующие о том, что вы едите слишком много углеводов.

Сколько углеводов нужно употреблять?

По словам диетолога Эрин Палински-Вейд оптимальное количество углеводов составляет 45-65% от общего суточного рациона калорий. Для человека, потребляющего 2000 калорий в день, это около 225-325 г углеводов. Однако важно не только количество, но и качество углеводов.

Здоровые углеводы, такие как цельнозерновой хлеб, овес, овощи, фрукты, бобовые, следует включать в рацион, тогда как обработанных углеводов (белый хлеб, сладости, белый рис) следует избегать.

"Сахар в вашем рационе не должен превышать 10% от общего количества калорий", – говорит диетолог Эми Горин.

Как понять, что вы едите слишком много углеводов?

Ниже приведены 8 признаков, свидетельствующих об избытке углеводов.

Лишний вес или плато в похудении

Если ваш вес не уменьшается, даже несмотря на активную тренировку, причина может быть в высоком потреблении простых углеводов. Продукты, богатые такими углеводами, часто калорийны. Например, 1 чашка вареного риса содержит около 170 калорий и 37 г углеводов, в то время как 1 чашка моркови – всего 55 калорий и 13 г углеводов.

Простые сахара, входящие в состав рафинированных углеводов, могут способствовать накоплению висцерального жира, что повышает риск инсулинорезистентности и диабета 2 типа.

Колебания энергии

Употребление большого количества пасты или сладостей дает кратковременный энергетический подъем, быстро меняющийся усталостью. Это связано с резким повышением уровня глюкозы в крови, что вызывает скачки сахара.

Постоянная тяга к сладкому

Углеводы могут вызывать привыкание из-за стимулирования выработки дофамина – гормона удовольствия. Чем больше сладостей вы потребляете, тем сильнее становится эта тяга.

Проблемы с кожей

Диеты с высоким гликемическим индексом часто становятся причиной акне. Исследования показали связь между сыпью и избытком сахара, насыщенных жиров и молочных продуктов в рационе.

Вздутие живота и запоры

Недостаточное количество клетчатки из-за чрезмерного употребления простых углеводов может вызвать проблемы с пищеварением. Углеводы также удерживают воду, вызывающую вздутие живота.

Повышенный уровень холестерина

Большое количество сахара в рационе способствует воспалительным процессам и повышает уровень "плохого" холестерина ЛПНП, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы с зубами

Сахар и рафинированные углеводы способствуют развитию кариеса, поскольку создают питательную среду для бактерий во рту.

Мозговой туман

Избыток простых углеводов вызывает кратковременные энергетические всплески, сменяющиеся резкими спадами. Это может отразиться на концентрации внимания и памяти.

Как избежать этих проблем?

Ключ к сбалансированному рациону – выбирать правильные источники углеводов и следить за их количеством. Здоровый подход к питанию обеспечит ваш организм энергией без ущерба здоровью.

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