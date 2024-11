8 упражнений с собственным весом, убирающих округлый живот

Чтобы избавиться от жира на животе, начните со здоровой диеты, которая состоит из нежирных белков, свежих овощей и фруктов. Кроме того, добавьте больше ежедневных шагов и занимайтесь силовыми тренировками трижды в неделю.

Также интегрируйте упражнения с собственным весом, поскольку они не требуют дополнительного снаряжения и легко выполняются где угодно в удобное для вас время. В Eat This, Not That поделились 8 упражнениями, которые помогут ускорить похудение и получить тонкую талию.

Приседания с весом тела

Для приседаний расставьте ноги на ширине плеч, держите грудь высоко и напрягайте корпус. Опуститесь, пока бедра не будут параллельны полу, поднимитесь на 1/4 пути, а затем снова опуститесь. Поднимитесь, нажимая пятками, чтобы вернуться в исходное положение - это один повтор. Выполните 3-4 подхода по 15 повторений.

Отжимания

Начните отжимания, поднявшись на руках и пальцах ног, держа запястья ниже плеч. Опустите тело, слегка сгибая локти, пока грудь не коснется пола. Затем поднимитесь до высокой планки, сохраняя напряжение в груди и трицепсах. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Сплит приседания

Для разделенных приседаний поставьте одну ногу впереди, а другую - сзади, держа грудную клетку высоко, а тело напряженным. Опускайтесь, пока заднее колено не коснется пола и вернитесь в стартовую позицию через переднюю пятку. Выполняйте 3-4 подхода по 10-12 повторений для каждой ноги.

Выпады при ходьбе

Сделайте длинный шаг вперед и опуститесь в выпад, пока заднее колено не коснется земли. Повернитесь вперед, переступив передней ногой и повторите с другой стороной. Выполните 3-4 подхода по 12-15 повторений на каждую ногу.

Отжимания от скамьи

Станьте перед скамьей, положив ладони на ее поверхность. Опускайтесь медленно, контролируя движение, сохраняя напряжение в трицепсах, а не в плечах. Поднимитесь, активно сгибая трицепс в верхней точке. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Боковая планка с вращением

Для выполнения упражнения примите позу боковой планки, нижнюю ногу поставьте перед верхней, а верхней рукой поддерживайте голову. Подтягивайте верхний локоть к нижнему колену, сильно сокращая косые мышцы и вернитесь в исходную позу. Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений в каждую сторону.

Обратные скручивания

Лягте на спину, держа спину ровной. Поднимите ноги к туловищу, напрягая пресс, а затем медленно опустите их. Оставляйте напряжение в мышцах во время выполнения упражнения. Сделайте 3-4 подхода по 10-15 повторений.

Альпинисты и скручивания корпуса

Это эффективное упражнение для уменьшения живота. Начните из положения для отжиманий, держа стопы на полу, а плечи над запястьями. Подтягивайте колено к противоположному локтю, напрягая косые мышцы, а затем поверните ногу назад. Выполните 3-4 подхода по 10 повторов на каждую ногу.

