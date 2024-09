8 упражнений, заставляющие лишний жир таять. Видео

Чтобы избавиться от обвисшего жира по бокам, важно сосредоточиться на силовых упражнениях, которые сжигают больше калорий и способствуют наращиванию мышечной массы. Этот способ поможет повысить метаболизм и постепенно уменьшить жировые отложения на боках.

Как подтянуть талию и носить разнообразную одежду, который вам нравится, рассказали в Eat This, Not That. Сочетая эти упражнения со здоровым питанием и полезными привычками, можно получить лучший результат за короткий период.

Передние приседания со штангой

Приседания задействуют почти все мышцы тела, а передние приседания позволяют накачать мышцы с меньшей нагрузкой на суставы. Для их выполнения возьмите штангу, подведите локти вперед, положите штангу на переднюю часть плеч. Встаньте на ширине плеч, отведите пальцы немного в стороны и опуститесь ниже параллели, держа поясницу ровно, а колени врозь.

Жим гантелей над головой стоя

Это упражнение задействует все мышцы тела, а не только плечи. Возьмите гантели, держите их за плечами, напрягите корпус и сожмите ягодицы. Толкайте гантели прямо над головой, держа бицепсы возле ушей. Избегайте отклонений назад и выгибания поясницы.

Становая тяга с треп-грифом

Становая тяга так же эффективна, как и приседания. Чтобы выполнить упражнение, встаньте в центр трепа, держите ноги на ширине бедер, а пальцы направьте вперед. Держите колени мягкими, согните бедра и держите спину ровно. Толкайте бедра вперед, сжимая ягодицы, а затем медленно опускайте вес.

Step-ups

Попробуйте подъемы для нижней части тела. Такое упражнение тренирует каждую ногу отдельно, улучшая баланс и силу. Чтобы выполнить эту тренировку, поставьте одну ногу на ящик или скамейку, перенесите вес на эту ногу и поднимитесь, толкая пятку. Однако, избегайте помощи нижней ноги.

Перевернутые подтягивания

Чтобы улучшить результаты от силовых тренировок, сосредоточьтесь на укреплении мышц задней части тела. Это важная часть для эффективной тренировки. Для подтягивания используйте штангу на стойке или тренажер Смита: касаясь грудью к грифу, сжимайте лопатки и держите тело ровно, как в позиции планки.

Отжимания на TRX

Использование амортизационного тренажера для отжиманий повышает нагрузку на мышцы, стабилизирующие плечи, и сердце. Встаньте лицом к тренажеру TRX, держа ручки в руках. Расположите руки на ширине плеч и держите спину ровной, не допуская провисания бедер. Далее опуститесь, держа локти близко к телу.

Подтягивание обратным хватом

Вместо различных вариантов сгибания бицепса попробуйте подтягивания вместо подтягиваний. Они эффективнее укрепляют руки, спину, плечи и хват. Возьмитесь за перекладину ладонями к себе, сжимайте лопатки и подтянитесь, ведя грудью к перекладине.

Аэробные упражнения

Аэробные упражнения, такие как бег трусцой, езда на велосипеде или пешие прогулки, эффективно сжигают калории и жир, не перегружая мышцы или сердце. Занимайтесь такой тренировкой в течение 30-45 минут несколько раз в неделю при пульсе 120-140 ударов в минуту.

