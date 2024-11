8 вещей, которые могут испортить вашу чашку чая

Чай - это не только популярный, но и полезный напиток с тысячелетней историей, который богат антиоксидантами, что помогает предотвратить многие заболевания. Он вполне способен улучшить здоровье и способствовать похудению, при условии, если вы правильно его пьете.

Как именно следует пить чай, чтобы не испортить его вкус и полезные свойства, рассказали в Eat This, Not That. Учтите эти рекомендации, чтобы во время следующего чаепития получить максимальный эффект от напитка.

Заливаете слишком горячей водой

Кипящая вода может сделать чай горьким и разрушить его полезные соединения. Чтобы заварить чай правильно, обратите внимание, когда в чайнике начнут образовываться маленькие пузырьки. Для зеленого чая температура воды должна составлять 82-85°C, а для черного - около 98°C.

Настаиваете слишком долго или недостаточно

Не забывайте о времени и температуре настаивания чая. Белый чай заваривайте 1-3 минуты, зеленый - 3 минуты, а черный - 3-5 минут. Кроме того, помните, что слишком горячая вода сделает чай горьким, а слишком холодная - не даст желаемых соединений. Правильное настаивание сохранит ароматы, флаванолы, полифенолы и кофеин.

Не используете фильтр

Чайные пакетики часто содержат мелко измельченные листья, которые имеют меньше полезных эфирных масел и больше горьких веществ. Если вы не хотите использовать листовой чай, выбирайте пакетики в формате пирамидок, поскольку они обычно содержат чай высшего качества и позволяют воде лучше циркулировать. Также эти пакеты меньше подвержены воздействию химических веществ, по сравнению с традиционными плоскими пакетиками.

Не используете чайный пакетик повторно

Чай можно заваривать несколько раз, если он высококачественный. После каждого заваривания вы почувствуете новые вкусы, которых не было при первом. Главное - после заварки дайте чаю высохнуть, чтобы он не стал горьким. Помните, что с каждым завариванием вываривается больше кофеина, хотя и в меньших дозах.

Используете воду плохого качества

Для лучшего чая используйте фильтрованную воду, поскольку водопроводная может содержать хлор, фтор и другие минералы, влияющие на вкус. Если используете воду из-под крана, выбирайте холодную, а не горячую. Это позволит обеспечить чистый и насыщенный вкус чая.

Добавляете лишние ингредиенты

Добавление калорийных ингредиентов в чай может уменьшить его пользу для здоровья и увеличить калорийность напитка. Согласно исследованию известно, что 33% потребителей добавляют в чай сахар, мед или молоко, что может добавлять до 69 калорий. Чтобы уменьшить калории, выбирайте низкокалорийные молочные альтернативы и используйте минимум натуральных подсластителей.

Пьете из неправильной чашки

Чтобы чай остыл до комфортной температуры, выбирайте широкую чашку, что позволит быстрее остыть верхней части чая. Так вы сможете наслаждаться чаем, когда его температура будет оптимальной для питья (около 60-65°C).

Не пользуетесь чайником

Чтобы чай оставался теплым, налейте в чашку небольшую порцию. Большое количество чая быстро остынет до ненужной температуры. Кроме того, использование чайника поможет сохранить его тепло дольше. Наливайте чай постепенно, чтобы он всегда был в идеальной температуре, около 60-70°C.

