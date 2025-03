8 жирных продуктов, которые вредят здоровью и фигуре

Вместо того чтобы избегать абсолютно всех жиров, стоит учитывать, что некоторые из них, такие, как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, очень полезны для здоровья. Они помогают улучшить сердечно-сосудистую систему и могут снизить уровень плохого холестерина.

Видео дня

Однако стоит исключить продукты с высоким содержанием насыщенных и транс-жиров, например фастфуд, выпечка, чипсы, а также переработанных продуктов, которые могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем. От какой еды стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Колбаса

Колбаса является одним из самых опасных продуктов из-за высокого содержания насыщенных жиров и натрия. Она часто содержит больше жира, чем белка, что повышает калорийность и может способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям при чрезмерном потреблении. Кроме того, использование консервантов, таких как нитраты натрия, может быть вредным для здоровья. Если вы хотите наслаждаться колбасой без лишних рисков, выбирайте варианты из курицы или индейки. Они значительно снижают количество жира и натрия, делая блюдо более здоровым.

Бекон

Бекон может добавлять несколько граммов белка к вашему блюду, но высокое количество насыщенных жиров и калорий может способствовать проблемам со здоровьем при чрезмерном употреблении. Один ломтик бекона содержит столько жира, сколько белка, что может стать проблемой для тех, кто стремится контролировать потребление жиров. Если вы хотите снизить содержание жира, попробуйте бекон индейки. Он содержит гораздо меньше жира и калорий, а некоторые варианты даже не содержат нитратов, что делает его более здоровым выбором.

Мороженое

Мороженое часто содержит насыщенные жиры и сахар, что делает его менее полезным для здоровья. Например, жирные сливки и цельное молоко в составе добавляют много насыщенных жиров, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний при чрезмерном потреблении. Чтобы уменьшить вред, можно выбрать нежирное мороженое или замороженный йогурт, что является более здоровой альтернативой с меньшим содержанием жира и сахара.

Заправка к салату

Заправки для салатов могут значительно изменить полезность блюда, поскольку они часто содержат избыток жира, сахара и консервантов, что делает их менее здоровыми. Сливочные заправки, особенно насыщенные насыщенными жирами, добавляют калорийности и вреда для сердца. Вместо этого выбирайте винегреты или готовьте собственные заправки из оливкового масла, уксуса и специй, чтобы сохранить пользу и низкое содержание вредных ингредиентов.

Выпечка

Пирожные и выпечка часто содержат много нездоровых жиров и добавленного сахара, что может привести к проблемам с сердцем и печенью. Сливочное масло и другие насыщенные жиры в пирожных могут быть вредными, даже если в рецепте используется растительное масло. Для здоровой альтернативы используйте яблочное пюре вместо масла и растительное сливочное масло вместо обычного сливочного масла, чтобы уменьшить содержание вредных жиров в домашней выпечке.

Красное мясо

Говядина, хотя и богата белком, однако может быть источником насыщенных жиров, которые могут ухудшить здоровье сердца. Для того чтобы ограничить потребление насыщенных жиров, выбирайте нежирные куски мяса с минимумом видимого жира или покупайте говяжий фарш с содержанием жира не более 7%.

Кожура от птицы

Кожа птицы может быть вкусной, но она содержит большое количество жира, особенно насыщенных жиров. Небольшая порция куриной кожи может содержать более 30 граммов жира, что является значительной нагрузкой для вашего здоровья. Для более здорового варианта лучше отдавать предпочтение белым частям мяса без кожи, которые содержат больше белка и меньше жира.

Жареные блюда

Жареная пища может быть вкусной, но она содержит не только жиры из самих продуктов, но и вредные жиры из масла, особенно из масел на основе омега-6. Это может привести к воспалению в организм. И хотя иногда можно наслаждаться такими блюдами, лучше ограничить их употребление, выбирая более здоровые методы приготовления, такие как гриль, запекание или пассерование.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как организм реагирует на переизбыток жирной пищи в рационе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.