9 худших ежедневных привычек, убивающих рост мышц

В то время как регулярные физические упражнения и правильная диета являются важными компонентами наращивания мышц, некоторые привычки могут полностью сорвать ваш прогресс.

Существует девять худших ежедневных привычек, убивающих рост мышц, поэтому их следует как можно быстрее исключить из своей рутины, пишет Eat This Not That.

Поднятие эго в тренажерном зале

Поднятие эго или поднятие тяжестей, которые слишком тяжелы для должной формы, является распространенной ошибкой, которую вы можете совершить в тренажерном зале. Эта привычка не только повышает риск получения травм, но и ограничивает рост мышц. Когда вы предпочитаете подъем большего веса над правильной техникой, вы задействуете меньше мышечных волокон, препятствуя мышечной стимуляции.

Решение: сосредоточьтесь на поднятии тяжестей, позволяющих поддерживать хорошую форму на протяжении всего диапазона движений. Постепенно увеличивайте вес по мере возрастания силы.

Несоответствие вашей учебе

Непоследовательные тренировки и питание могут привести к потере или застою мышц. Рост мышц требует регулярной стимуляции и адекватного питания в течение длительного времени.

Решение: создайте последовательный график тренировок и придерживайтесь его. Планируйте свое питание, чтобы постоянно удовлетворять свои пищевые потребности.

Пренебрежение упражнениями для ног

Многие люди сосредотачиваются на тренировке верхней части тела, пренебрегая нижней. Эта привычка может привести к мышечному дисбалансу и препятствовать общему росту мышц.

Решение: отдайте предпочтение дню ног, чтобы поработать над квадрицепсами, подколенными сухожилиями, ягодицами и икрами. Сильные ноги не только улучшают вашу фигуру, но и поддерживают вашу общую силу.

Избегание сложных упражнений

Сложные упражнения, такие как приседания, сословная тяга и лежа, привлекают несколько групп мышц одновременно, что делает их очень эффективными для роста мышц. Пренебрежение этими движениями в пользу изолирующих упражнений может замедлить ваш прогресс.

Решение: добавьте комплексные упражнения в распорядок тренировок. Они создают прочную основу для всеобщего развития мышц.

Соблюдение диеты, не обеспечивающей достаточного количества белка

Белок представляет собой строительный материал мышц. Если ежедневное потребление белка недостаточно, ваши мышцы не будут иметь необходимые материалы для восстановления и роста. Это может препятствовать развитию и восстановлению мышц.

Решение: потребляйте достаточное количество белка из таких источников как нежирное мясо, птица, рыба, молочные продукты, яйца и растительные продукты, такие как фасоль, чечевица и тофу.

Злоупотребление алкоголем

Чрезмерное потребление алкоголя может оказать вредное влияние на ваше общее здоровье и рост мышц. Алкоголь может обезвоживать ваше тело, мешать обновлению мышц и снижать уровень тестостерона.

Решение: ограничьте потребление алкоголя, употребляйте его в умеренных количествах и оставайтесь хорошо увлажненными, когда вы наслаждаетесь.

Недостаточный спокойный сон

Сон – время, когда ваше тело восстанавливает и наращивает мышечную ткань. Недостаточный сон может привести к повышению уровня гормонов стресса, замедлению восстановления мышц и ухудшению роста мышц.

Решение: придайте приоритет качественному сну, соблюдая постоянный график сна и создавая благоприятную для сна среду.

Неэффективное управление стрессом

Хронический стресс может привести к повышению уровня кортизола, что может способствовать разрушению мышц и препятствовать росту. Высокий уровень стресса также влияет на качество сна и ваше общее самочувствие.

Решение: включите в распорядок дня такие методы снижения стресса, как медитация, глубокие дыхательные упражнения или йога.

Перетренированность

Чрезмерные физические нагрузки без достаточного отдыха могут привести к мышечной усталости, травмам и снижению роста мышц. Мышцам нужно время, чтобы восстановиться и адаптироваться к тренировочным стимулам.

Решение: разрешите своим мышцам восстановиться, включив дни отдыха в свой распорядок тренировок. Прислушивайтесь к своему организму и не доводите себя до истощения.

