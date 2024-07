9 ленивых привычек, которые помогают худеть без ограничений

Чтобы получить максимальный результат, очень полезно доводить дело до конца и выполнять полезные привычки по похудению. Этому мнению пришли ведущие врачи и тренеры, помогающие терять вес звездам.

Чтобы увидеть стабильный результат, очень важно не обращать с правильного пути. Как правильно выполнять стратегии по похудению, чтобы не вернуть свои килограммы, пишет издание Eat This Not That.

Будьте добры к себе

Перестаньте обращаться к себе в отрицательном оттенке. Не говорите к себе: "Я такой ленивый", "Мне нужно больше силы воли". Такие мнения мешают вам терять вес, полагают эксперты. Попытайтесь отбросить эти разговоры и быть к себе добрее, говоря: "Я прогрессирую", "Я могу достичь желаемого веса", "Я молодец и поздравляю себя с маленькой победой" и т.д. Не сочувствуйте, если не хотите остаться с ненавистными килограммами.

Вы завтракаете с высоким содержанием белка

Чтобы лучше терять килограммы – добавьте к своим завтракам блюда с высоким содержанием белка. По мнению звездных экспертов, эта рекомендация работает даже эффективнее режима физических упражнений или коктейль для похудения. Ведь если смотреть на перспективу, потребление завтрака с высоким содержанием белка поможет увеличить вашу мышечную массу, а это значит, что со временем вы сожжете больше калорий.

Кроме того, белковые завтраки помогут вам не чувствовать голод и быть сытнее.

Итак, попробуйте сделать полезную привычку на завтрак, добавляя белок в свой рацион. Эта привычка станет новой ступенькой к вашему здоровому питанию.

Пример такого завтрака

Половина банки черной фасоли с 3 яйцами и горстью шпината. Готовьте 5 минут на сковороде или несколько минут в микроволновке. Приправьте солью, перцем и чуть-чуть пикантного соуса.

Силовые упражнения

Для лучшего сжигания калорий необходимо добавить регулярные силовые упражнения. Это могут быть подъемы, отжима и приседания, которые полезны для начинающих.

Но если вы упорно подходите к похудению, направьте свои тренировки и важнейшие группы мышц, которые помогут вам сжечь больше жира: приседания, выпады, жим лежа и сословная тяга. Эти упражнения ускоряют метаболизм в течение 48-72 часов после того, как ваше тело восстанавливает мышцы и увеличивает дополнительные мышцы в ожидании большей нагрузки в будущем.

В то же время важно соблюдать сбалансированную диету, содержащую белок, хорошие углеводы, надлежащую гидратацию и не забывать о 7 часах сна.

Готовьте блюда заранее

Приготовление пищи заранее может стать вашим секретом к достижению целей похудения. По словам специалистов, одни из самых больших вызовов заключаются в ощущении голода и отсутствии здоровых вариантов. Важно заранее спланировать и приготовить пищу, которая отвечает вашим потребностям, чтобы избежать вредных перекусов и эффективно потерять лишние килограммы.

Вы "отрабатываете" свои блюда перед тем, как их есть

Распространенное мнение, что нужно "отрабатывать" еду после трапезы, часто несправедливо, особенно после обедов, отмечают эксперты. Даже небольшие физические активности перед едой могут помочь снизить уровень инсулина, улучшить поглощение питательных веществ и предотвратить сохранение излишков жира в организме.

Вы едите постоянно

Постоянное потребление насыщенных питательными веществами блюд является ключевым для долгосрочной потери веса. Вместо того, чтобы постоянно думать о "сокращении", "ограничениях" или "лечении" калорий, следует сосредоточиться на принятии полезных, заряжающих энергией решений по питанию. Это помогает не только чувствовать себя хорошо, но развивать уверенность в своих здоровых выборах и сформировать полезные привычки со временем.

Сбалансированное меню

Съедайте больше овощей, чем фруктов, и предпочитайте получать углеводы из овощей и салатов. Фрукты следует ограничивать одной или двумя порциями в день, а крахмаловые продукты – меньше. Овощи, имеющие наименьшее количество калорий, обеспечивают ощущение сытости и питательности, поэтому они являются важной составляющей рациона. Фрукты можно употреблять в качестве закусок, десертов или добавлять в полосу для более разнообразного питания.

Вы оставляете еду на тарелке

Практика оставлять несколько кусочков пищи на тарелке помогает установить связь с сигналами насыщения. Учитесь останавливаться, когда чувствуете комфорт от еды, чтобы понять, сколько на самом деле нужно есть за один раз.

По словам эксперта, часто мы опираемся на пустую тарелку, чтобы сигнализировать об окончании еды, но в это время можем съесть больше, чем нужно. К примеру, оставляя 2 кусочка пищи на тарелке во время двух приемов пищи ежедневно, можно сэкономить ежедневно 100 калорий, что за год может привести к неплохой потере веса.

Вы хорошо спите

Если ваш сон не соответствует норме 7-9 часов в ночь, похудение может оказаться трудной задачей. Подходящий сон не только обеспечивает соответствующий уровень энергии для тренировок, но и помогает избежать сладких соблазнов, которые могут взорвать ваши усилия в течение дня. Помните, что недосыпание замедляет метаболизм и увеличивает аппетит.

