Негативные последствия потребления белка: как продукты с его содержанием могут повлиять на человека

Ряд продуктов питания содержит белок – большие сложные молекулы, состоящие из длинных цепей меньших молекул, которые также называют аминокислотами. Они играют важную роль в организме человека, в частности являются структурными компонентами клеток и тканей, катализируют химические реакции.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что взрослые должны потреблять не менее 0,8 г белка на каждый килограмм массы тела ежедневно. Однако большее количество белка нужно лицам, занимающимся спортом, беременным женщинам и пожилым людям.

Содержит ли белок глютен

Сам белок не содержит глютена. Он является незаменимым макроэлементом, содержащимся в различных продуктах, таких как мясо, рыба, птица, фасоль, чечевица, орехи и семена. Однако обработанные источники белка могут содержать глютеновые ингредиенты.

Например, некоторые белковые порошки могут содержать добавленные ингредиенты, такие как мальтодекстрин или ароматизаторы, которые могут содержать глютен. Это касается мясных альтернатив, изготовленных из пшеничного белка.

Что будет, если съесть много белка

Чрезмерное потребление белка может отрицательно повлиять на здоровье. Белок важен для построения тканей и правильного функционирования организма, слишком большое его количество может стать нагрузкой для печени и почек.

Большое количество белка приведет к обезвоживанию, повысит риск заболеваний почек и некоторых видов рака, способствует развитию остеопороза. Более того, высокое потребление белка часто сопровождается большим употреблением в продуктах животного происхождения, что может увеличить риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.

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