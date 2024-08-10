9 лучших силовых упражнений для профилактики травм после 50 лет

С возрастом важно более тщательно заботиться о своем теле. Многие люди старше 50 испытывают проблемы с суставами и мышцами. Более того, риск травм возрастает, поскольку тело уже не так прочно, как раньше.

Однако если вы сейчас начнете укреплять важные части своего тела, это обеспечит вам годы здоровой и активной жизни. Издание eatthis.com опубликовало девять лучших силовых упражнений, чтобы предотвратить травмы после 50 лет. Эти движения поддержат ваше тело и могут облегчить существующие проблемы.

Тазобедренные мосты

Это упражнение необходимо для всех. Она активирует и укрепляет ягодичные мышцы и подколенные сухожилия, что может предотвратить проблемы со спиной и коленями.

Лягте на спину, согните колени, а стопы поставьте на пол. Поднимите бедра, нажимая на пятки и сжимая ягодицы. Повторяйте, не используя нижнюю часть спины.

Протягивание

Это упражнение не только укрепляет спину, но и научит вас правильно сгибать бедра, что поможет избежать проблем с поясницей.

Повернитесь спиной к кабельной машине, установите низкую высоту и возьмитесь за концы веревки. Храните нейтральную спину и прямые локти, сгибая колени и вытягивая бедра, чтобы встать прямо.

Кабельные ряды

Для многих людей боли в плечах являются результатом плохой осанки. Использование кабельных рядов может помочь устранить эту проблему.

Установите ручку троса на высоту груди. Возьмитесь за ручку, сделайте шаг назад и встаньте лицом к кабелю. Подтяните лопатку к средней линии и выполняйте ряды, не сгибая туловище.

Выпады

Это упражнение развивает функциональную силу и улучшает осанку, что полезно в повседневной жизни.

Возьмите по тяжелой гантели каждой рукой, держите грудь вверх, а лопатки сжаты, и ходите вперед.

Ползающий медведь

Ползание укрепляет суставы и мышцы, обеспечивая стабильность. Это безопасное и эффективное упражнение для всего тела.

Встаньте на четвереньки, держите колени над землей. Поползите вперед, одновременно двигая правой рукой и левой ногой, чередуя.

Жим Pallof с высоким положением на коленях

Улучшение прочности ядра защищает нижнюю часть спины и поддерживает ваше тело.

Встаньте на оба колена и установите ручку троса на высоту груди. Поднесите ручку к груди, держа плечи и бедра над коленями. Нажмите ручку вперед и удерживайте три секунды.

Lat Pulldowns

Это отличное упражнение для усиления верхней части спины, рук и хвата. Кроме того, для людей, страдающих болью в плечах, выполнение упражнений на растяжение может уменьшить давление в суставах, а также улучшить осанку.

Сядьте за тренажер и возьмитесь за ручку ладонями в сторону. Держите туловище вертикально, сожмите лопатки и тяните штангу к ключицам.

Бокалевидные приседания

Бокалевидные приседания – одно из лучших упражнений для предотвращения травм после 50 лет и развития силы всего тела. Это движение разгружает все мышцы нижней части тела, а поскольку вы несете вес перед собой, оно одновременно укрепляет кору и верхнюю часть тела.

Возьмите конец гантели обеими руками и держите ее за грудь. Встаньте с ногами на ширине плеч. Садитесь назад и разводите колени в стороны, опускаясь ниже параллели.

Румынская сословная тяга одной ногой

Сословная тяга отлично защищает нижнюю часть спины, бедра, колена, одновременно наращивая много силы и мышц. Выполняя вариацию на одной ноге, вы увеличиваете нагрузку на ягодичные мышцы, улучшаете баланс и стабильность ядра.

С гантелями в руках медленно наклонитесь вперед, вытягивая одну ногу сзади. Когда вес окажется ниже колен, поднимитесь назад, сжимая ягодицу.

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